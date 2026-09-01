Fußball
HEBC – Dortmund 0:0: BVB nutzt die ersten Chancen nicht – HEBC lauert auf Konter
In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Hamburger Oberligist HEBC auf Champions-League-Klub Borussia Dortmund. Im MOPO-Liveticker erfahren Sie, wie sich der krasse Underdog schlägt.
Unabhängig davon, was nach 90, 120 oder einem Elfmeterschießen auf der Anzeigetafel stehen wird – eines ist sicher: So schnell wird beim HEBC diesen Abend niemand vergessen. Im DFB-Pokal trifft der Hamburg-Eimsbütteler-Ballspiel-Club auf den Fußball-Riesen Borussia Dortmund. Auch sicher ist bereits: Vor über 41.500 Zuschauenden werden die Lila-Weißen im Volksparkstadion des HSV auflaufen. Und damit den Rekord für die größte Heim-Kulisse eines Amateurvereins in der Pokal-Geschichte aufstellen. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene und erfahren, ob dem HEBC eine wahrhaftige Pokal-Sensation gelingt.
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