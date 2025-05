Hat Elversberg eine Aufstiegschance? So hart ist die Relegation für Zweitligisten

Vorteil 1. FC Heidenheim: In der seit 2009 wieder eingeführten Relegation hat sich der Bundesligist in 13 von 16 Duellen durchgesetzt – dies entspricht einer Quote von 81,25 Prozent. Nur der 1. FC Nürnberg (2009 gegen Energie Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) sowie Union Berlin (2019 gegen VfB Stuttgart) haben als Zweitligisten den Aufstieg geschafft.

Der Bundesliga-Drittletzte Heidenheim trifft am Donnerstag im Hinspiel zu Hause auf den Zweitliga-Dritten SV Elversberg. Das Rückspiel steigt am 26. Mai (beide 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Elversberg.

In 32 Relegationsspielen nur sechs Siege für Zweitligisten

In den insgesamt 32 Relegationsspielen seit 2009 gab es gerade einmal sechs Siege der Zweitligisten: Der Klub gewann 2009 gegen Cottbus 3:0 und 2:0, Düsseldorf siegte 2:1 gegen Hertha (2012/Rückspiel 2:2). Holstein Kiel (2021: 1:0 gegen Köln, Rückspiel 1:5), der Hamburger SV (2022: 1:0 gegen Hertha BSC, Rückspiel 0:2) und Fortuna Düsseldorf (2024: 3:0 gegen den VfL Bochum, Rückspiel 0:3, 5:6 i.E.) konnten nur die Hinspiele für sich entscheiden. Ansonsten gab es 16 Siege der Erstligisten und zehn Unentschieden.

Die Relegationsspiele zwischen dem Bundesliga-Drittletzten und dem Dritten der 2. Liga hatte es bereits von 1982 bis 1991 gegeben. In zehn Duellen setzte sich in dieser Zeit siebenmal der Erstligist durch. Nur Bayer Uerdingen (1983 gegen Schalke 04), der 1. FC Saarbrücken (1985 gegen Arminia Bielefeld) und die Stuttgarter Kickers (1991 gegen St. Pauli) kamen als Zweitligisten durch.

Damals hatte es inklusive dreier Entscheidungsspiele 23 Partien gegeben. Elfmal gewann der Bundesligist, sechsmal der Zweitligist bei sechs Remis. (sid/abl)