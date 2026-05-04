Happy End? Neue Hoffnung für Stammklub von HSV-Profi Vuskovic

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Riese Tottenham Hotspur wehrt sich gegen den Gang in die englische Championship. Am Sonntagabend siegte das Team von Teammanager Roberto De Zerbi überraschend 2:1 (2:0) beim Champions-League-Aspiranten Aston Villa und steht erstmals seit einem Monat wieder auf einem Nichtabstiegsplatz.

Vor allem dank einer starken ersten Hälfte ist Tottenham nun seit drei Spielen in Serie ungeschlagen. Es war der zweite Sieg in Serie – und ein kleiner Befreiungsschlag für den Stammklub von HSV-Leihspieler Luka Vuskovic, der die Lage in Nordlondon aus der Ferne gespannt verfolgen dürfte.

Tottenham siegt 2:1 gegen Villa und springt auf Platz 17

Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Spurs, die gegen den ersten Abstieg seit 1977 ankämpfen, als neuer Tabellen-17. jetzt 37 Punkte auf dem Konto – und damit einen mehr als der 18. West Ham United. Der FC Burnley (Rang 19) und Schlusslicht Wolverhampton Wanderers sind bereits abgestiegen.

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Conor Gallagher (12.) und der brasilianische Stürmer Richarlison (25.) brachten die Spurs früh auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit konzentrierten sich die Gäste zunehmend auf die Defensive. Der Anschluss durch Emiliano Buendía für Aston Villa kam zu spät (90.+6). (sid/vb)