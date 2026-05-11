Flicks Meisterfeier in tiefer Trauer: „Ein harter Tag, den ich nie vergessen werde“

Am Ende eines sportlich erfolgreichen, aber persönlich doch so schweren Tages flog Hansi Flick durch die Lüfte. Die Spieler des FC Barcelona warfen ihren Erfolgstrainer in die Höhe, über dem Camp Nou erhellte Feuerwerk den Himmel. Und als die Profis mit der Trophäe die Meisterschaft und den Clásico-Erfolg (2:0) über Real Madrid feierten, blickte Flick, dessen Vater kurz vor der Krönung am Sonntagabend verstorben war, auf emotionale Stunden zurück.

„Es ist ein harter Tag, den ich nie vergessen werde. Mein Team ist fantastisch, ich liebe es, es ist wie eine Familie für mich“, sagte der Ex-Bundestrainer tief bewegt, nachdem er sich für das Siegerfoto ein Lächeln abgerungen hatte. „Ich bin stolz, es ist großartig, in diesem Stadion gegen Real Madrid im Clásico den Titel zu gewinnen.“

Barca-Stars widmen die Meisterschaft der Familie Flick

Nach den bewegenden Worten verschwand Flick im Kreis seiner Spieler, die ihn in den Arm nahmen. „Dieser Sieg ist für die gesamte Familie Flick. Er gehört ihnen“, betonte Innenverteidiger Pau Cubarsi. Dem schloss sich Eric García an: „Es war ein harter Tag für den Trainer und für alle. Wir sitzen alle im selben Boot“, betonte er und lobte Flick zudem für dessen Arbeit: „Wir haben einen Trainer, der uns zu Höchstleistungen anspornt.“

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Beide Mannschaften hatten zu Ehren von Flicks Vater mit Trauerflor gespielt. Vor dem 264. Duell der Rivalen wurde eine Schweigeminute gehalten. Flick kämpfte mit den Tränen, die Fans riefen seinen Namen.

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Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Sonntagmorgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben. „Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, hieß es in einem Statement der Katalanen. (sid/vb)