„Das ist totaler Quatsch“: Hannover 96 arbeitet Scheitern auf – weiter mit Titz?

Nach dem gescheiterten Bundesliga-Aufstieg will Hannover 96 in der nächsten Saison erneut angreifen – und das offenbar mit dem Trainer Christian Titz.

„Es gibt überhaupt keine Trainer-Diskussion. Das ist totaler Quatsch. Wir sind alle enttäuscht, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation erfolgreich sein können“, sagte Sportdirektor Ralf Becker bei Sky nach dem 3:3 (2:1) im letzten Saisonspiel der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg.

Statt die SV Elversberg noch vom direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen, fielen die 96er in der Abschlusstabelle sogar noch hinter den SC Paderborn auf Platz vier zurück. Nicht einmal die beiden Relegationsspiele gegen den VfL Wolfsburg haben die Niedersachsen erreicht. Nach drei Unentschieden in den letzten drei Saisonspielen stehen sie mit komplett leeren Händen da.

„Es ist unfassbar bitter, dass du eine so gute Saison am letzten Spieltag nicht krönen kannst“, sagte Kapitän Enzo Leopold. „Das tut richtig, richtig weh.“

Titz lobt Hannover-Umfeld: „Das ist außergewöhnlich“

Wie der Ist-Zustand in Hannover nun bewertet wird – als brauchbares Fundament für den nächsten Anlauf in der Saison 2026/27 oder als Scheitern in einer aussichtsreichen Situation – hängt auch von den Geldgebern ab: Aufsichtsrats-Chef Martin Kind, Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann und Mit-Gesellschafter Gregor Baum. Sie müssten einen weiteren Aufstiegs-Versuch – den achten seit 2019 – mit finanzieren. Ein neuer Sport-Geschäftsführer und damit ein Vorgesetzter von Becker wird noch gesucht.

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Ex-HSV-Trainer Titz verwies bei aller Enttäuschung darauf, dass der große Kaderumbau bereits im vergangenen Sommer stattfand. „Wir haben mit dieser Mannschaft eine Basis geschaffen mit 20 Spielern, die wir unter Vertrag haben. Es ist klar, dass wir uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und austauschen werden: Wie gehen wir die nächsten Schritte weiter?“, sagte der Trainer. „Was hier in den letzten Monaten geschehen ist: Wie diese Stadt den Verein gelebt und die Mannschaft unterstützt hat, das ist außergewöhnlich. Das ist nicht selbstverständlich, wie sich hier alle begegnet sind.“

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Aufgebaut wurden die 96er ausgerechnet vom großen Spielverderber aus Nürnberg. „Wir wissen, was das Stadion hier für eine Energie hat. Und was dieser Gegner für Spieler hat“, sagte FCN-Trainer Miroslav Klose. „Ihr seid stark genug. Nächste Saison müsst ihr wieder angreifen. Dafür wünsche ich euch alles Gute!“ (dpa/tb)