Michael Zetterer spielt den Ball

Werders Keeper Michael Zetterer steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Foto: imago/osnapix

Hammer kurz vor Pokal-Hit: Werder gibt seinen Stammtorwart ab!

Werder Bremens Stammtorwart Michael Zetterer steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 30-Jährige bei den Hessen die Nachfolge von Kevin Trapp antreten, den es nach Frankreich zu Paris FC zieht. Als Ablösesumme sind rund vier Millionen Euro im Gespräch.

Trapp nach Paris, Zetterer nach Frankfurt – Backhaus neue Nummer 1 n Bremen

Ob Zetterer am Freitagabend im DFB-Pokal-Spiel bei Arminia Bielefeld (20.45 Uhr/ZDF und Sky) noch im Werder-Tor steht, bleibt abzuwarten. Für den Fall, dass Zetterer von der Weser an den Main wechselt, soll bei den Grün-Weißen Mio Backhaus die neue Nummer eins werden.

Pikant: Werder-Coach Horst Steffen hatte sich erst am vergangenen Wochenende gegen den 21 Jahre alten Torwart und für Zetterer als Bremer Nummer eins entschieden. (dpa/vb)

