Topsportlerin mit Sponsoren, Unternehmerin, Autorin – Linh Tran (30) vereint Rollen, für die es in ihrer Sportart lange gar keinen Platz gab. Tischfußball ist für viele Menschen bloß eine lustige Beschäftigung in der Kneipe. Es ist und bleibt eine Randsportart. Doch die Hamburgerin ließ sich davon nicht aufhalten. Die aktuell beste Tischfußballerin der Welt hat sich ein Business-Modell geschaffen, das in ihrer Szene zuvor unvorstellbar war.



