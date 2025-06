Hamburger Stürmer wechselt in die Premier League

Der siebenmalige Nationalspieler Lukas Nmecha wechselt nach vier Jahren beim VfL Wolfsburg zurück nach England. Der 26 Jahre alte Stürmer unterschreibt beim von Daniel Farke trainierten Premier-League-Aufsteiger Leeds United einen Vertrag bis 2027. Das bestätigten beide Klubs. Eine Ablöse wird nicht fällig.

Nmecha war in der abgelaufenen Saison auf 19 Ligapartien gekommen, nur dreimal stand er in der Startelf der Wölfe.

Das könnte Sie auch interessieren: 105 Millionen Euro! So sieht die wertvollste Elf aus Hamburger Spielern aus

Der in Hamburg geborene Stürmer hatte seine Karriere in der Jugend von Manchester City begonnen, 2018 gab er dort sein Premier-League-Debüt. In seiner Jugend hatte Nmecha auch für England gespielt, ehe er den Verband wechselte und unter anderem mit der deutschen U21 2021 den EM-Titel holte. (sid/mp)