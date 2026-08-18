Hamburger Schiri wechselt! Ittrich hat neuen Experten-Job

Patrick Ittrich soll ab sofort die Regeln des Fußballs bei Sky erklären. Nach seiner Zeit bei MagentaTV ist der Hamburger nun für den Bezahlsender aus Unterföhring tätig.

Der ehemalige Schiedsrichter Patrick Ittrich wechselt den TV-Sender. Der bisher für MagentaTV arbeitende Ittrich ist von der neuen Saison an für den ebenfalls kostenpflichtigen Anbieter Sky als Experte für die Fußball-Bundesliga im Einsatz. Der 47 Jahre alte Hamburger hatte in der Vorsaison seine Karriere als Referee beendet.

„Als neuer Schiedsrichter-Experte wird er regelmäßig für Sky Sport im Einsatz sein - sei es vor Ort beim Topspiel, im Studio in Unterföhring oder per Live-Schalte“, teilte der Bezahl-Sender mit. Ittrich werde auch bei Sky90 und auf Sky Sport News „für seine Einschätzungen zugeschaltet“. Als Experte war er bei Welt- und Europameisterschaften bisher für den Telekom-Sender MagentaTV tätig.

Sky erwartet weiter viel Diskussionsstoff

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„Als Schiedsrichter-Experte wird er mit seiner klaren Sprache strittige Szenen klar einordnen und verständlich erklären“, sagte Alexander Rösner, der seit der Sky-Übernahme Chefredakteur Sport bei RTL ist. „Die aktuellen Regeln und deren Auslegung werden auch in dieser Saison für viel Diskussionsstoff sorgen.“

Keinen Wechsel gibt es bei den andern Experten von Sky. Lothar Matthäus, Julia Simic und Tabea Kemme kommen weiterhin beim Topspiel der Woche am Samstagabend zum Einsatz. Weitere prominente Experten des Pay-TV-Anbieters sind unter anderem Didi Hamann, Erik Meijer, Patrick Helmes, Thomas Hitzlsperger, Shkodran Mustafi, Martin Harnik, Mirko Slomka und Fredi Bobic. (sid/mkw)