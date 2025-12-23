Hamburger Oberliga-Kapitän (34) bei Unfall im Skiurlaub tödlich verunglückt

Nachdem am Samstag bei einem tragischen Unfall ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen ist, gibt es nun neue Erkenntnisse: Bei dem verunglückten Mann handelt es sich um den ehemaligen Fußball-Profi Sebastian Hertner (34), der zuletzt in Hamburg gespielt hat.

Hertner war am vergangenen Wochenende aus einem Sessellift im Norden von Montenegro 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Seine 30-jährige Ehefrau, die mit ihm in dem Lift saß, blieb in der Anlage eingeklemmt und verletzte sich, konnte aber von Rettungskräften geborgen werden. Über die möglichen Ursachen des Unfalls wurde am Sonntag noch nichts verkündet, Ermittlungen wurden eingeleitet.

ETSV Hamburg trauert um Sebastian Hertner

Nachwuchs-Nationalspieler Hertner, der aus der Nähe von Stuttgart stammt, spielte in der 2. Bundesliga für 1860 München, Erzgebirge Aue und Darmstadt 98. 2022 kam der Verteidiger nach Hamburg zu Teutonia 05. Zuletzt war er als Kapitän beim Oberligisten ETSV Hamburg aktiv.

„Mit großer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden Sebastian“, teilte sein Verein auf Instagram mit.

Dassendorfs Ex-Profi Martin Harnik und HSV-Spieler Fabio Baldé sprachen in den Kommentaren ihr Beileid aus. Auch HSV-Co-Trainer Richard Krohn meldete sich über Instagram zu Wort: „Sebastian Hertner, an den Spieler wird sich der ein oder die Andere immer erinnern, der Mensch dahinter war ebenfalls sehr besonders! Deine reflektierte, ruhige & positive Art wird fehlen… Doch die Erinnerungen sowie Momente mit dir bleiben unvergessen! RIP“. Dazu ein Bild aus gemeinsamen Zeiten bei Teutonia Ottensen.