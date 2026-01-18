Halbe Million futsch: Füllkrug in Mailand bestohlen

Niclas Füllkrug ist rund zwei Wochen nach seinem Wechsel zur AC Mailand in seiner neuen Heimat bestohlen worden. Das berichtete die „Gazzetta dello Sport“ am Samstagabend. Demnach wurde in das Hotelzimmer des Stürmers im Stadtteil Fiera eingebrochen, mehrere Luxusgegenstände wie Uhren und Schmuck im Wert von 500.000 Euro sollen gestohlen worden sein.

Die Tat ereignete sich offenbar in der Nacht auf letzten Donnerstag, als Füllkrug mit seinem Klub auf Auswärtsreise in Como gewesen war. Die Mailänder Polizei ermittelt. Füllkrug, der in Mailand auf Spielpraxis hofft, um sich für die WM zu empfehlen, soll den Diebstahl dem Bericht zufolge erst am Samstagmorgen bemerkt haben. „Es stimmt. Der Safe in Niclas’ Zimmer ist aufgebrochen worden. Das ist ganz bitter“, sagte Milans Sportdirektor Igli Tare der „Bild“.

Niclas Füllkrug wartet noch auf sein erstes Tor für Mailand

Seit seiner Ankunft in Mailand absolvierte der 32-Jährige vier Spiele für seinen neuen Klub und stand dabei einmal in der Startelf. In allen Spielen mit ihm auf dem Platz blieb die AC ungeschlagen. Auf seine erste Torbeteiligung wartet Füllkrug noch. Nach dem Spiel gegen die AC Florenz hatte es zuletzt Berichte gegeben, dass Füllkrug sich neu verletzt habe und deswegen wochenlang ausfallen werde.

Das könnte Sie auch interessieren: Kuriose Szene beim HSV-Spiel: Schiedsrichter ermahnt die Balljungen

Tatsächlich aber kam er vier Tage nach dem Spiel, am besagten Donnerstag, erneut zum Einsatz. Das Spiel in Como gewann die AC Mailand 3:1. Füllkrug war in der 63. Minute für den Ex-Leipziger Christopher Nkunku eingewechselt worden. An diesem Sonntagabend steht für die Mailänder das Heimspiel gegen US Lecce an. Da könnte sich dann auch zeigen, wie gut Füllkrug den Einbruch-Schock weggesteckt hat. (sid/lam)