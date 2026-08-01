Prominenter Neuzugang bei 1860 München: Mathew Collins, Sohn von Musik-Legende Phil Collins, verstärkt die Löwen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler soll nach dem Zwangsabstieg für neuen Schwung sorgen.

Sechs Jahre ist dieses Familienfoto alt: Mathew Collins (l.) mit seiner Mutter Orianne, Vater Phil und Bruder Nicholas IMAGO / MediaPunch

An der Grünwalder Straße sind triste Zeiten ausgebrochen, nun aber sorgt ein prominenter Name für Aufsehen: Mathew Collins, so heißt die am Freitag vom Fußball-Regionalligisten 1860 München vorgestellte Neuverpflichtung. Sein Vater? Musiklegende Phil Collins.

In der bayerischen Landeshauptstadt hat der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag für ein Jahr unterzeichnet. Im Vorfeld hatte er bereits im Probetraining auf dem Platz gestanden und dort für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Vorjahr spielte Collins, in Genf in der Schweiz geboren, noch beim SV Austria Salzburg, durchsetzen konnte er sich dort jedoch nicht.

Mathew Collins will seiner Karriere bei 1860 München neuen Schwung verleihen. IMAGO/Ulrich Wagner

Vielleicht sorgt er aber jetzt mithilfe seines berühmten Vaters für etwas Glamour, aber aufgepasst! Als Papa Phil mit der Rockband Genesis und als Solokünstler Anfang der 80er Jahre zu weltweitem Ruhm aufstieg, erlebten die Löwen ihren ersten großen sportlichen Niedergang.

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Bereits an diesem Samstag startet 1860 nach einer höchst chaotischen Zeit mit etwa einer Woche Verspätung in die neue Saison der Regionalliga Bayern. Der Klub hatte Anfang Juni keine Lizenz für die 3. Liga erhalten, nachdem Investor Hasan Ismaik die notwendige Zahlung verweigert hatte, und musste in der Folge den Gang in die Viertklassigkeit antreten. (sid/mp)