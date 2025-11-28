Hässliche Nasen-Geste gegen Stuttgart-Star Stiller – TV-Experte: „Das ist Mobbing“

Solche Szenen will niemand sehen! Im Europa-League-Gruppenspiel des VfB Stuttgart beim niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles in Deventer, dass die Schwaben am Ende souverän mit 4:0 gewannen, sorgte ein Gegner für einen Skandal, als er Stuttgarts Nationalspieler Angelo Stiller beleidigte und damit eine Rudelbildung auslöste.

Was war passiert? In der 73. Minute foulte Deventers Victor Edvardsen VfB-Kapitän Atakan Karazor, woraufhin sich die Situation mit Wortgefechten und viel Körperkontakt bereits auflud. Edvardsen gestikulierte dann mehrfach in Richtung Stillers und fasste sich demonstrativ an die Nase, wollte sich mit der Geste über den VfB-Star lustig machen. Edvardsen kassierte sofort einen Schubser von Stillers Teamkollege Deniz Undav und auch Stiller tobte. Bei dessen Auswechslung wiederholte Edvardsen seine Geste.

Wohlgemuth spielt Situation herunter

„Hochgradig asozial“, findet auch RTL-Kommentator Corni Küpper. Stiller und Edvardsen sehen jeweils Gelb. Im Nachgang des Spiels versuchte VfB-Boss Fabian Wohlgemuth die Gemüter etwas zu beruhigen. „Ich habe es gesehen, aber aus der Ferne für mich trotzdem schwer zu bewerten“, sagte der 46-Jährige und weiter: „Es geht um Europa-League-Punkte für Deventer genauso wie für uns. Also wenn Emotionen im Spiel sind und die dann auch schnell wieder abebben und der Schiri die richtigen Maßnahmen ergreift, dann ist das alles nicht ganz so wild“, sagte Wohlgemuth nach dem Spiel und ergänzte: „Von daher, alles in Ordnung.“

Im Netz sorgte die Szene für reichlich Wirbel und viel Unverständnis in Richtung Go Ahead Eagles-Profi Evardsen. Auch die niederländische Fußball-Legende Wesley Sneijder, der als Experte für das niederländische Fernsehen arbeitet, war außer sich, nachdem Edvardsen im TV zu Wort kam und nicht einsah, sich entschuldigen zu müssen. „Du bist auch ein Vorbild für Kinder. Das ist einfach Mobbing. Ich finde das schlimm“, schimpfte Sneijder. „Wenn er nicht von selbst in die Umkleidekabine geht, finde ich, dass man ihn als Verein an den Ohren packen und in die Umkleidekabine bringen sollte.“

Bis Sonntag wird Stiller die hässliche Geste abgehakt haben. Dann gastiert er mit den Stuttgartern um 15.30 Uhr im Volksparkstadion beim HSV.