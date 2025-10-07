„Hängt davon ab…“: Kane spricht über Bayern-Zukunft

Stürmerstar Harry Kane hat erneut signalisiert, sich eine längerfristige Zukunft beim Rekordmeister Bayern München vorstellen zu können. „Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass ich diese Gespräche mit Bayern noch nicht geführt habe, aber wenn es dazu kommen sollte, wäre ich zu einem offenen Gespräch bereit“, sagte der 32-Jährige bei seiner Ankunft im Camp der englischen Nationalmannschaft.

„Natürlich hängt es davon ab, wie das nächste Jahr verläuft und was wir gemeinsam erreichen. Wir erleben gerade einen fantastischen Moment, und ich denke an nichts anderes“, sagte Kane, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft. Sowohl er selbst, als auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl nannten eine Verlängerung bereits vor einer Woche „absolut vorstellbar“.

Kane rechnete ursprünglich mit Premier-League-Rückkehr

Zum Zeitpunkt seines Wechsels im Jahr 2023 hätte Kane „auf jeden Fall“ damit gerechnet, in die Premier League zurückzukehren, sagte er vor dem Freundschaftsspiel gegen Wales (Donnerstag, 20.45 Uhr/DAZN) und dem WM-Qualifikationsspiel in Lettland (14. Oktober, 20.45 Uhr/DAZN). Nun sei er „voll und ganz“ dabei beim Rekordmeister. Er würde aber nicht sagen, „dass ich nie wieder zurückkehren würde“, weil sich „unterschiedliche Gelegenheiten und Zeitpunkte ergeben“ könnten.

Der Gewinn seines ersten Titels, die deutsche Meisterschaft 2024, „hat mich noch mehr motiviert, mehr zu tun und besser zu werden“, sagte Kane: „Ich denke, das habe ich dieses Jahr gezeigt.“ Mit 18 Treffern in zehn Spielen steht er stellvertretend für die herausragende Frühform der Bayern. „Natürlich möchte ich noch viel mehr erreichen, was andere und größere Trophäen angeht“, kündigte Kane an. (sid/sd)