„Haben ein gemeinsames Ziel“: Kompany freut sich auf Klopp – welches Ziel er meint

Jürgen Klopp fand die Verpflichtung des FC Bayern von Vincent Kompany nur „wow“. Der Münchner Coach fand den Austausch mit dem neuen Bundestrainer auch richtig gut - und gab ihm einen Hinweis.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany sieht sich mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp auf einer Wellenlänge. Es habe einen „sehr interessanten“ Austausch gegeben, sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel beim VfL Osnabrück am Mittwoch. Klopp hatte auch dem deutschen Fußball-Rekordmeister rund um das Startwochenende in der Bundesliga einen Besuch abgestattet.

Man habe 50 Prozent über die Zeiten gesprochen, als man gegeneinander angetreten sei und 50 Prozent über die Zukunft, erzählte Kompany weiter. In der Saison 2023/24 betreute Kompany den FC Burnley in der Premier League, als Klopp noch Coach des FC Liverpool war.

Klopps Besuch an der Säbener Straße

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„Ich weiß, dass die Beziehung manchmal schwierig sein kann zwischen Nationalmannschaft und den Vereinen, aber in meiner Erfahrung war das noch nicht so“, berichtete Kompany, der sich mit Klopp am Sonntag auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße austauschte. „Wir haben ein gemeinsames Ziel. Deutschland muss sich qualifizieren und da brauchst du deine besten Spieler.“

Klopp saß schon am Freitagabend beim Münchner 5:1 im Eröffnungsspiel gegen den VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Er wird seinen ersten Nationalmannschaftskader am 17. September benennen. Vier Tage nach der Nominierung versammelt der Nachfolger von Julian Nagelsmann sein Aufgebot im DFB-Stammquartier in Herzogenaurach. Am 24. September steht in der Nations-League-Gruppenphase in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande das große Klopp-Debüt an. 2028 findet die EM in Großbritannien und Irland statt.

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Kompanys DFB-Scherz

„Am Ende gewinnt man aber ein Turnier im Sommer, dann brauchst du deine Spieler fit“, bemerkte Kompany und gab Klopp damit auch einen Hinweis auf die Belastung der Nationalspieler während einer Saison. „Die Spieler müssen im richtigen Moment fit sein und verfügbar, damit die Energie da ist, dass Deutschland etwas Besonderes schaffen kann – und gegen Belgien im Finale verliert“, ergänzte der Belgier Kompany lachend.

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Klopp hatte sich rund um das Eröffnungsspiel von Kompany begeistert gezeigt. „Wow, mutig, aber superschlau“, bewertete der Bundestrainer den Schritt des FC Bayern, Kompany im Sommer 2024 als Coach zu holen. „Er war ein Weltklasse-Spieler und ist auf dem Weg, ein Weltklasse-Trainer zu werden.“ (dpa)