Der HEBC trifft im DFB-Pokal auf Borussia Dortmund. Thomas Wolter ist im Volksparkstadion dabei – und hat einen besonderen Wunsch.

Thomas Wolter (r.) feierte 1993 mit Werder-Trainer Otto Rehhagel und dem damals noch blutjungen Mitspieler Thorsten Legat auf dem Bremer Rathausbalkon den Gewinn der Meisterschaft. Witters

Für den HEBC steht an diesem Dienstagabend ein ganz besonderes Spiel an. Im DFB-Pokal wartet Borussia Dortmund – und auf der Tribüne sitzt mit Thomas Wolter ein ehemaliger HEBC-Spieler, der später mit Werder Bremen große Erfolge feierte. Für seinen früheren Klub hat der 62-Jährige vor dem Duell vor allem einen Wunsch.

Wenn der Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club an diesem Dienstagabend (20.45 Uhr/Liveticker bei mopo.de) sein „Jahrhundertspiel“ in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund bestreitet, wird auch Thomas Wolter im Volksparkstadion dabei sein. Der frühere Werder-Profi gehört zu den prominentesten Fußballern, die je das Trikot des HEBC getragen haben.

Thomas Wolter arbeitete zuletzt als Interimstrainer für Werders Regionalliga-Mannschaft. picture alliance / foto2press | Oliver Baumgart

„Ich habe zwei Karten für das Spiel gekauft und bin mit meiner Mannschaft von 1983 im Stadion. Wir treffen uns immer zweimal im Jahr“, sagte Wolter.

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HEBC gegen Dortmund: Wolter erinnert sich an Pokalfinale von 1983

Vor 43 Jahren hatte der HEBC erstmals das Finale des Hamburger Landespokals erreicht. Nach Elfmeterschießen unterlag der Klub damals dem Hummelsbütteler SV.

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„Wir spielten damals in der Bezirksliga, und Hummelsbüttel hatte Spieler wie Georg Volkert und Peter Hidien“, erinnert sich Wolter.

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Ein Jahr nach dem Hamburger Pokalfinale wechselte der gebürtige Hamburger, der beim TuS Ottensen groß geworden war, vom HEBC zu Werder Bremen. Dort absolvierte er 312 Pflichtspiele für Grün-Weiß und erzielte zwölf Tore.

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Mit Werder feierte Wolter zahlreiche Erfolge. Unter Trainer Otto Rehhagel gewann er 1992 den Europapokal der Pokalsieger. Dazu kamen die deutschen Meisterschaften 1988 und 1993 sowie die DFB-Pokalsiege 1991 und 1994.

Wolter spielte einmal für Deutschland

Auch für die deutsche Nationalmannschaft lief Wolter auf – allerdings nur einmal. Beim 1:3 im Testspiel gegen Brasilien am 16. Dezember 1992 stand er in der Startelf.

In der 59. Minute wurde Wolter ausgewechselt. Für ihn kam ausgerechnet Michael Zorc von Borussia Dortmund ins Spiel.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb Wolter Werder Bremen als Trainer erhalten. Zuletzt betreute er interimsmäßig die zweite Mannschaft. Noch immer arbeitet er als sportlicher Leiter für den Bereich von der U19 bis zur U23.

Für das Pokalduell seines früheren Vereins mit dem BVB hat das HEBC-Ehrenmitglied einen ganz speziellen Wunsch. „Ich drücke die Daumen, dass es nicht zweistellig wird“, sagt Wolter. (dpa/mp)