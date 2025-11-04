„Habe geweint“: Besondere Ehre für David Beckham – mit Folgen für Victoria

Vom einst gefeierten Fußballstar zum stolzen Ritter: David Beckham hat von König Charles III. den Ritterschlag erhalten und darf sich ab sofort „Sir“ nennen. Der 50-Jährige, langjähriger Kapitän der englischen Nationalmannschaft, erhielt die historische Auszeichnung am Dienstag auf Schloss Windsor.

Dies sei für ihn und seine Familie „so ein bedeutender Moment. Ich bin sehr stolz“, sagte Beckham bei Sky News berührt. Er sei „in sehr bescheidenen Verhältnissen im East End von London aufgewachsen und wollte immer ein professioneller Fußballspieler werden. Und jetzt stehe ich hier in Windsor Castle mit der bedeutendsten Monarchie der Welt und bekomme eine Ritterwürde, also viel besser wird es nicht.“

Ritterschlag lässt Beckham emotional werden

Als er zuletzt davon erfahren habe, dass er zum Ritter geschlagen werden soll, „habe ich geweint“, erzählte Beckham. „Diese Woche war wirklich emotional. Ich war nicht nervös, ich war einfach emotional.“ Beckham wurde die große Ehre wegen seiner Verdienste um den Sport, aber auch wegen seines sozialen Engagements, unter anderem für UNICEF, zuteil.

Beckham: „Es ist eine große Ehre“

Auf die Frage, wie er zu Hause jetzt gerne angesprochen werden möchte, scherzte Beckham: „Ich bestehe nicht darauf, aber wenn sie mich Sir Dad oder Sir Son nennen möchten, können sie das tun.“ Es werde sicher „eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhne, dass die Leute es sagen. Es ist einfach eine große Ehre.“ Seine Frau Victoria, ehemals bei den Spice Girls, darf sich jetzt „Lady“ nennen.

Beckham absolvierte 115 Länderspiele für England, davon 59 als Kapitän. Mit Manchester United holte der Offensivspieler 14 Titel, unter anderem gewann er 1999 in einem unvergesslichen Finale gegen den FC Bayern die Champions League. Zudem spielte Beckham bei Real Madrid, AC Mailand, LA Galaxy und Paris Saint-Germain. 2013 beendete er seine Karriere. (sid/fwe)