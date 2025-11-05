Haaland trifft, Foden kopiert sein Tor! Dortmund geht in Manchester unter

Borussia Dortmund hat sein Champions-League-Spiel bei Manchester City mit 1:4 (0:2) verloren. Phil Foden (22., 57.), der Ex-Borusse Erling Haaland (29.) und Rayan Cherki (90.+1) trafen für den englischen Spitzenklub, der die Borussen damit in der Tabelle überholte.

Foden eröffnete den Torreigen Mitte der ersten Hälfte mit einem Flachschuss ins linke Eck, Haaland legte wenig später nach. Karim Adeyemi (39., 42.) vergab zwei Möglichkeiten, seine Dortmunder vor der Pause wieder heranzubringen. Nach dem Wechsel machte Foden mit seinem zweiten Treffer alles klar. Es war fast eine Kopie seines 1:0, Dortmund war geschlagen.

Anton trifft für Dortmund, Can mit Comeback

Waldemar Anton (72.) sorgte mit seinem 1:3 nach Flanke von Julian Ryerson für Ergebniskosmetik, ehe Cherki in der Nachspielzeit durch einen abgefälschten Ball den alten Abstand wiederherstellte. Den letzten Zug Richtung Tor gab Emre Can, der nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback für Dortmund feierte. Für die letzten Minuten kam der Ex-St. Paulianer Omar Marmoush auf Seiten Manchesters für Haaland ins Spiel.

Das könnte Sie auch interessieren: Hummels verrät Fast-Transfer nach seinem Dortmund-Aus

Mit sieben Punkten aus nun vier Spielen ist die Borussia aus den Top Acht gerutscht, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Bayer Leverkusen setzte sich mit 1:0 bei Benfica Lissabon durch. Patrik Schick (65.) erzielte per Kopf das goldene Tor. Während Bayern München zur Halbzeit der Ligaphase die Europa-Tabelle anführt, müssten Dortmund (14.), Leverkusen (21.) und Eintracht Frankfurt (23.) derzeit allesamt in der Zwischenrunde um einen Platz im Achtelfinale kämpfen.