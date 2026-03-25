„War nie der große Leser“: City-Star Haaland kauft ein Buch für 1,3 Millionen

Erling Haaland sagt von sich, er sei „nie der große Leser“ gewesen. Dennoch hat der norwegische Stürmerstar von Manchester City jetzt ein Buch gekauft – für die Rekordsumme von 1,3 Millionen Kronen, umgerechnet rund 120.000 Euro. Behalten will er es allerdings nicht.

Stattdessen soll die besondere Ausgabe von Snorre Sturlasons Königssagen aus dem Jahr 1594 dauerhaft an Haalands Heimatgemeinde Time verliehen werden, wo der 25-Jährige aufwuchs. Erstanden hat Haaland das besondere Werk gemeinsam mit seinem Vater Alf-Inge Haaland bei einer Auktion am 5. Dezember 2025, wie jetzt bekannt wurde.

Haaland fördert Lesen: Buch soll für alle Menschen verfügbar sein

Haaland wünscht sich, dass das Buch jedermann zugänglich ist, „damit alle über jene nachlesen können, die aus meiner Gegend kamen, aus Bryne und Jären“. Zugleich will er junge Menschen für das Lesen begeistern. Das Werk, das er erstanden hat, gilt als das wichtigste norwegische Buch überhaupt. Jetzt ist es auch das teuerste, das je in dem Land verkauft wurde.

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In der Premier League hinkt Manchester City dem Tabellenführer Arsenal derzeit neun Punkte hinterher, hat dabei aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Zunächst richtet sich der Fokus jedoch auf die Länderspiele: Mit Norwegen testet Haaland gegen die Niederlande und die Schweiz, bevor der Liga-Endspurt beginnt. (sid/dj)