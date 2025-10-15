mopo plus logo
Karim Adeyemi, Nick Woltemade, David Raum und Aleksandar Pavlovic bejubeln Deutschlands Treffer in Nordirland.

Karim Adeyemi, Nick Woltemade, David Raum und Aleksandar Pavlovic (v.l.) bejubeln Deutschlands Treffer in Nordirland. Foto: WITTERS

„Gute Besserung“: DFB-Star reagiert auf Hass-Nachrichten

Fußball-Nationalspieler David Raum ist in den sozialen Medien von einem Nutzer heftig angefeindet worden. Der 27 Jahre alte Kapitän von RB Leipzig veröffentlichte in seiner Instagram-Story Hass-Nachrichten, die unter anderem darauf abzielen, dass er bei den Sachsen unter Vertrag steht. „Gute Besserung“, kommentierte der Linksverteidiger einen Bildschirm-Ausschnitt des herabwürdigenden Inhalts. 

Raum, dem auf Instagram über 220.000 Nutzer folgen, stand bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) jeweils in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gegen die Luxemburger hatte er das 1:0 mit einem sehenswerten Freistoß erzielt, in der Bundesliga spielte der RB-Profi in allen sechs Partien durch. (dpa/fw)

