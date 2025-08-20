„Großes Risiko“: Neuer Bayern-Star Díaz bewertet seinen eigenen Transfer

Bayern Münchens Stareinkauf Luis Díaz hat seinen Transfer als „großes Risiko“ für den Rekordmeister bezeichnet. Er sei aber „dem Management sehr dankbar, dass es sich an mich gewandt und mir vertraut hat“, sagte der 28-Jährige bei ESPN. Die Bayern zahlen bis zu 75 Millionen Euro für den Offensivspieler vom FC Liverpool. Jetzt liege es an ihm, „auf dem Spielfeld meinen Teil beizutragen“.

Beim 2:1-Erfolg der Münchner im Supercup-Duell beim VfB Stuttgart hatte Díaz seinen ersten Treffer für das Team von Vincent Kompany erzielt. „So anzufangen, ist unglaublich. Ich bin sehr glücklich. Ich habe davon geträumt, hierher zu kommen, um großartige Dinge zu erreichen und mein Bestes zu geben. Ich versuche, den Fußball zu genießen“, sagte der Kolumbianer.

Díaz hat sich mit Wirtz über die Bundesliga ausgetauscht

Vor seinem Transfer nach München hatte er sich auch noch mit Liverpools Neuzugang Florian Wirtz über Deutschland unterhalten. „Ich hatte bereits einige Kenntnisse über die Bundesliga. Ich liebe es, Fußball und alle Wettbewerbe zu schauen. Ich hatte die Gelegenheit, in Liverpool mit Florian zu sprechen, und ich weiß, dass es eine physische Liga ist“, so Díaz.

Díaz trauert um seinen Ex-Teamkollegen Diogo Jota

Am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) startet der Nationalspieler mit den Bayern gegen Leipzig in die Bundesliga. Er hoffe auf ein „großartiges Debüt“, sagte er, schränkte aber auch ein: „Ich bin seit etwa zwei Wochen im Verein, und ich brauche Zeit, um mich einzuleben.“

Nach seinen Treffer gegen den VfB hatte er mit seinem Jubel seinem verstorbenen Liverpooler Teamkollegen Diogo Jota gedacht. „Es ist brutal. Die Tatsache, dass er nicht mehr bei uns ist und wir einen unglaublichen Teamkollegen verloren haben, ist unfassbar. Niemand ist darauf vorbereitet, diese Art von Nachricht zu erhalten und damit klarzukommen. Er wird in unseren Erinnerungen weiterleben. Ihm das Tor widmen zu können, ist etwas Besonderes. Ich hatte geplant, dies zu tun“, sagte Díaz. (sid/hen)