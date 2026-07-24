Dem FC Liverpool winkt eine hohe Summe. Ein milliardenschweres Konsortium prüft den Einstieg bei den „Reds“ – beteiligt sein könnte dann auch einer der reichsten Männer der Welt.

Der deutsche Liverpool-Star Florian Wirtz im Kampf um den Ball mit den ManCity-Profis Omar Marmoush (l.) und Rodri (r.). IMAGO / Propaganda Photo

Amazon-Gründer Jeff Bezos führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenklub FC Liverpool. Der Einstieg würde als Teil eines Konsortiums erfolgen, das derzeit mit dem Klub-Eigentümer, der Fenway Sports Group, über ein Investment spricht, wie der Sender Sky News berichtete. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt.

Das Konsortium wird demnach angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal.

Die Premier League ist die reichste Fußballliga

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„Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben“, heißt es in einer Stellungnahme der Fenway Sports Group.

Amazon-Gründer Jeff Bezos bei der VivaTech in Paris im Juni 2026 IMAGO / IP3press

Um welche Summe es geht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Premier League gilt ohnehin schon als reichste Fußballliga der Welt. Liverpool, der frühere Klub des künftigen Bundestrainers Jürgen Klopp, gehört zur absoluten Spitze.

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Vor einem Jahr wechselte etwa Nationalspieler Florian Wirtz für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Reds. Etwa die Hälfte der 20 Premier-League-Klubs befindet sich im Besitz von Investoren, die überwiegend in den USA ansässig sind, wie Sky News aufzählte. (dpa/mkw)