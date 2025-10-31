„Große Worte“: Eigene Fans schießen gegen Wagner – Augsburg-Krise verschärft sich

Dank Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund zumindest für eine Nacht Platz zwei in der Fußball-Bundesliga erobert – und zugleich den FC Augsburg noch tiefer in die Krise geschossen. Durch ein mühsames 1:0 (1:0) verkürzte der BVB den Rückstand auf den FC Bayern vorerst auf vier Punkte, die taumelnde Mannschaft von Trainer Sandro Wagner droht dagegen auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen.

Guirassy nutzte in der 37. Minute die erste Chance des an Höhepunkten armen Spiels, um nach insgesamt 438 Minuten seine Torflaute zu beenden: Dabei fiel ihm der Ball nach einer verunglückten Abwehraktion der ansonsten sehr konzentrierten Augsburger eher zufällig vor die Füße.

Der nach den Blamagen gegen RB Leipzig (0:6) und im Pokal gegen den VfL Bochum (0:1) vor allem defensiv stark verbesserte FCA war gleichwertig, wurde mangels Torgefahr für seinen nimmermüden Einsatz aber nicht belohnt. Zudem schwindet der Rückhalt für Wagner: „Große Worte, keine Taten – wie lange wollt ihr noch warten?“ und „Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga“ stand auf Bannern, die Augsburgs Anhänger zur Halbzeit entrollten.

Schlotterbeck erhält „schöpferische Pause“

Dortmunds Trainer Niko Kovac hatte nach dem Pokalsieg in Frankfurt seine Abwehr umstellen müssen, nachdem der erkältete Nico Schlotterbeck wegen einer „schöpferischen Pause“ nicht mit nach Augsburg gereist war, auch Niklas Süle fehlte. Insgesamt war der BVB auf sechs Positionen verändert, Wagner hatte nach dem 0:1 des FCA im Pokalspiel gegen den VfL Bochum sogar sieben Wechsel vorgenommen.

Bereits kurz nach dem Anpfiff musste Schiedsrichter Tobias Stieler (Sölden) das Spiel unterbrechen, weil Dortmunder Fans Tennisbälle auf den Rasen geworfen hatten, um für eine Anstoßzeit am Samstag um 15.30 zu protestieren. Zu Beginn der zweiten Halbzeit flogen aus dem Fanblock des BVB zudem zahlreiche Feuerwerkskörper auf das Spielfeld, wieder musste Stieler unterbrechen.

Guirassy-Tor Resultat einer Augsburg-Panne

Das Spiel selbst war geprägt von Zweikämpfen und Ballverlusten, einen geordneten Spielaufbau bis zu den Strafräumen brachte dadurch keine Mannschaft zuwege. Entsprechend war Guirassys Treffer eher ein Zufallsprodukt: Ein langer Ball von Waldemar Anton fiel ihm vor die Füße, nachdem Chrislain Matsima seinen Mitspieler Han-Noah Massengo angeköpft hatte.

Mit zunehmender Spieldauer versuchten die Augsburger, den Druck zu erhöhen, ohne dabei die Abwehr zu sehr zu entblößen. Sie näherten sich auch immer wieder dem Strafraum des BVB an, dort aber fehlte die Durchschlagskraft. (sid)