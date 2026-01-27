Große Überraschung: Er soll neuer Trainer von Eintracht Frankfurt werden

Eintracht Frankfurt steht offenbar vor der Verpflichtung von Trainer Albert Riera. Wie Sky und „Bild“ übereinstimmend berichten, soll der Spanier bei den Hessen auf Dino Toppmöller folgen. Riera (43) ist aktuell noch beim slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje im Amt.

Mit seinem Klub schaffte er den Sprung in die Playoffs des Europacup-Wettbewerbs. Bei Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll der einstige Profi von Manchester City und dem FC Liverpool schon länger auf dem Radar sein. Aktuell laufen offenbar noch Verhandlungen mit Celje über eine fällige Ablöse für Riera, der auf Mallorca geboren wurde, allerdings seit mehreren Jahren auch die russische Staatsangehörigkeit besitzt. Diese hatte er in Sibirien angenommen, wo er sich nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2018 niederließ, um eine Fußballakademie zu gründen.

In Celje besitzt Riera einen Vertrag bis 2018. Vor seiner Zeit bei den Slowenen war der 16-malige spanische Nationalspieler für Girondins Bordeaux tätig. Begonnen hatte Riera seine Trainerkarriere als Assistenzcoach von Fatih Terim bei Galatasaray.

Riera soll Eintracht Frankfurt noch nicht in der Champions League vertreten

Am Montagabend hatte Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, gesagt, sein Klub werde „in Kürze“ seinen neuen Trainer präsentieren: „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Unter anderem war auch Marco Rose als möglicher Kandidat gehandelt worden. Auch St. Pauli-Coach Alexander Blessin wurde als Frankfurt-Kandidat gehandelt. Tatsächlich aber hatten die Hessen keinen Kontakt zum Kiezklub diesbezüglich aufgenommen.

Seit der Entlassung von Toppmöller Mitte Januar leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Ex-St. Pauli-Profi Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League im sportlich bedeutungslosen Spiel gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr/DAZN) der Fall sein. Das Weiterkommen ist für Eintracht Frankfurt in der Königsklasse nicht mehr möglich. (sid/lam)