Große Überraschung! Bundestrainer Nagelsmann holt drei Neulinge ins DFB-Team

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet zum Start der WM-Qualifikation auf Leroy Sané und beruft ein neues Spieler-Trio. Das gab Nagelsmann am Mittwoch in Frankfurt während seiner Pressekonferenz bekannt. Erstmals im 23er-Kader sind der offensive Mittelfeldspieler Paul Nebel vom FSV Mainz 05, Verteidiger Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt und Torhüter Finn Dahmen vom FC Augsburg als Ersatz für den verletzten Marc-André ter Stegen.

Der Bundestrainer musste für den Quali-Start gegen die Slowakei in Bratislava am 4. September und gegen Nordirland drei Tage später in Köln wieder kräftig improvisieren. Neben ter Stegen sind auch Bayern-Star Jamal Musiala, Kai Havertz, Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs und Stürmer Tim Kleindienst verletzt. Einziger nomineller Spieler für die rechte Abwehrseite im Kader ist somit der Neuling Collins. Auch Waldemar Anton könnte dort spielen.

Leroy Sané fehlt im DFB-Kader von Julian Nagelsmann

Prominentester Fehlender ist eindeutig Sané (29/70 Länderspiele). Mit seinem Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul im Sommer hat sich der Offensivspieler möglicherweise aus dem unmittelbaren Blickfeld bewegt. Keine Berücksichtigung fanden diesmal beispielsweise auch Robin Gosens, Felix Nmecha, Jonathan Burkardt oder Deniz Undav.

Vier Rückkehrer kann Nagelsmann dafür begrüßen. Abwehrchef Antonio Rüdiger, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Nadiem Amiri sind wieder dabei.

Das Aufgebot im Überblick: