Große Sorgen um BVB-Star Karetsas – auch TV-Experte Hummels geschockt

Beim CL-Auftakt muss BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas vom Platz getragen werden. Im Krankenhaus wird der 18-jährige weiter untersucht.

Die Sorge um Neuzugang Konstantinos Karetsas hat auch nach dem Sieg gegen den FC Villarreal die Gefühlslage bei Borussia Dortmund bestimmt. Der Grieche werde nun im Krankenhaus untersucht, „um am Ende alles auszuschließen. Wir müssen abwarten, was die nächsten Tage ergeben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 3:2-Erfolg zum Champions-League-Auftakt. Er selbst sei „natürlich schon ein Stück weit geschockt gewesen“, so Ricken.

Karetsas hatte während der ersten Halbzeit nach einem Flachpass den Arm gehoben und sich plötzlich auf den Boden gelegt. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der Neuzugang wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen. „Es waren Kreislaufprobleme aus dem Nichts heraus. Es hatte sich nichts angedeutet“, sagte Ricken.

Book: „Nicht direkt sprachfähig“

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Ähnlich äußerte sich Ole Book. „Ich bin mit ihm rausgegangen, aber er war in dem Moment nicht direkt sprachfähig. Wir hoffen natürlich, dass es ganz, ganz schnell besser wird und dass es nichts Ernsthaftes ist“, sagte Dortmunds Sportdirektor.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (l.) war von Karetsas Zusammenbruch geschockt. IMAGO / Maximilian Koch

Das trübt natürlich die Stimmung schon deutlich. Ole Book

Auch Book gab an, dass es keine Anzeichen für Probleme gegeben hatte. „Es kam sehr plötzlich. Er hat sich hingesetzt und wurde dann zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, wo er jetzt auch noch ist. Das trübt natürlich die Stimmung schon deutlich.“

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Knapper Sieg nach Ungewissheit

Der BVB hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit mitgeteilt, dem 18 Jahre alten Neuzugang gehe es „den Umständen entsprechend gut“. Diese Nachricht hatte auch Trainer Niko Kovac seiner Mannschaft in der Pause mitgegeben. „Ich habe meinen Spielern gesagt, dass alles in Ordnung ist. Die machen sich ja auch Gedanken“, so Kovac.

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Am Ende durften sie trotzdem jubeln. Dortmund gewann den CL-Auftakt 3:2 gegen Villareal. IMAGO / Team 2

Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen, das ist ja auch nicht so einfach. Lars Ricken

Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0, am Ende gewann der BVB knapp. Für Ricken war das ein Grund, den Hut vor den Spielern zu ziehen. „Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen, das ist ja auch nicht so einfach. Wenn ein Mitspieler mit der Trage runtergetragen wird und man nicht genau weiß, was er hat... Das hat man bei der Mannschaft und bei den Fans ein Stück weit gemerkt“, sagte Ricken.

„Kalt den Rücken runtergelaufen“: Schock-Szene für Hummels

Ein Schock war die Szene für Mats Hummels. „Als die Ärzte gar nicht die Beine angeschaut haben, sondern nur am Oberkörper waren, ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen“, sagte der langjährige BVB-Profi bei Prime Video. „So eine Geschichte wünschen wir keinem. Das sind ganz fiese Bilder, die wir da sehen mussten.“ Ein Arzt hatte den Puls von Karetsas geprüft.

Zuletzt hatte sich bereits der zweite griechische Neuzugang Giannis Konstantelias schwer verletzt, der Offensivspieler erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt monatelang aus. (sid/mkw)