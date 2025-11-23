Dramatischer Sturz: Das passierte wirklich mit dem Frankfurt-Fan – und so geht es ihm

Beim spektakulären 3:4 des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt hat ein medizinischer Notfall im Gästeblock für einen Schreckmoment und große Sorgen um einen Frankfurt-Fan gesorgt. Kurz vor Spielende wurde im Rhein-Energie-Stadion eine Durchsage zu einem medizinischen Zwischenfall im Auswärtsbereich gemacht, der Support der Eintracht-Anhänger verstummte daraufhin abrupt. Die betroffene Person wurde mit einem Rettungswagen aus dem Stadion abtransportiert. Am Sonntagvormittag gab es Entwarnung.

Bei Sky war von einem Sturz eines Eintracht-Fans aus dem Oberrang in Richtung Unterrang die Rede, der gerade medizinisch versorgt werde. Diese Darstellung löste auch abseits der Tribünen große Besorgnis aus – in den Katakomben herrschte nach der Meldung zunächst spürbare Verwirrung.

Kein Sturz aus dem Oberrang des Kölner Stadions

Der 1. FC Köln widersprach der TV-Schilderung. Der Klub bestätigte zwar einen Notarzteinsatz im Oberrang der Frankfurter Kurve, stellte aber klar, dass es keinen Sturz vom oberen in den unteren Rang gegeben habe. Auch Eintracht Frankfurt bestätigte einen medizinischen Zwischenfall im Gästebereich. Angesichts des großen Höhenunterschieds zwischen den Rängen wären die Folgen eines solchen Sturzes womöglich dramatisch gewesen.

Am Sonntag gab dann Eintracht Frankfurt Details zu dem Vorfall bekannt. Demnach sei der Mann ohne Fremdeinwirkung auf einer Treppe gestürzt und unglücklich auf den Kopf gefallen. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung. Im Frankfurter Block war es nach dem Notfall zunächst ruhig geblieben, der übliche Support hatte nicht wieder eingesetzt.

Pyro-Einsatz sorgt für Spielunterbrechung

Der Notarzteinsatz war nicht der einzige Aufreger im Gästeblock. Nach Spielschluss war dort ein Feuer ausgebrochen. Einige Minuten brannte es nach Abpfiff in den unteren Reihen. Wenig später zogen dunkle Rauchschwaden durch das Kölner Stadion. Nach Eintracht-Angaben habe es sich um ein entflammtes Banner gehandelt.

Während der Partie hatten Anhänger auf beiden Seiten immer wieder Pyrotechnik gezündet. Mehrere gezündete Böller und in den Innenraum geworfene Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock sorgten in der zweiten Hälfte sogar für eine Unterbrechung durch Schiedsrichter Florian Badstübner.

Köln und Frankfurt lieferten sich wilden Schlagabtausch

Sportlich lieferten sich beide Teams ein wildes Bundesligaspiel: Köln ging früh durch Jakub Kaminski in Führung, Frankfurt drehte die Partie durch Treffer von Arthur Theate, Mahmoud Dahoud und einen Doppelpack von Jonathan Burkardt. In der Schlussphase verkürzte Marius Bülter für den FC, ehe Luca Waldschmidt in der Nachspielzeit zum 3:4 traf.

Die Stimmung im Stadion war ohnehin besonders: Als Teil bundesweiter Proteste gegen den Umgang der Politik mit Fußball-Fans verzichteten die Anhänger beider Teams in den ersten zwölf Minuten komplett auf Unterstützung von den Rängen. In den Schlussminuten wurde es dann noch einmal still – diesmal aus Sorge um einen Fan im Frankfurter Block.