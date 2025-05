„Große Ehre“: Popstar singt EM-Song für die ARD – Premiere am Finaltag der Amateure

Der Song „Is This What You’ve Been Waiting For?“ der Sängerin Amy Macdonald (37) ist der offizielle ARD-Song der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Wie der Sender am Freitag bekannt gab, wird der Song im Rahmen der Live-Übertragung des „Finaltags der Amateure“ am Samstag zum ersten Mal in der ARD zu hören sein.

„Es ist eine große Ehre, dass mein Lied Teil der Fußball-EM der Frauen in der ARD ist“, sagte die fußballbegeisterte Schottin. Sie könne es kaum erwarten, „all die unglaublichen Spielerinnen auf dem Platz zu sehen“.

Die Frauen-Europameisterschaft startet am 2. Juli in der Schweiz. Die DFB-Frauen treffen in ihrer Vorrundengruppe auf Polen, Schweden und Dänemark.

ARD und ZDF übertragen 27 der 31 EM-Spiele live im Hauptprogramm.(sid/abl)