Gosens schwärmt von Schalke-Star Dzeko – woher die Verbindung kommt

Robin Gosens feiert sein Schalke-Debüt im DFB-Pokal und schwärmt von Edin Dzeko. Warum die Verbindung der beiden besonders ist.

Robin Gosens hat sich nach seinem Pflichtspiel-Debüt für Schalke 04 zufrieden gezeigt. Mit dem mühsamen 5:2 (2:2, 0:1)-Sieg beim Halleschen FC und dem damit verbundenen Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals sei er „happy“ und froh, „seinen Tank auffüllen zu können“.

Gosens wurde in der 64. Minute eingewechselt und stand anschließend inklusive Verlängerung mehr als 60 Minuten auf dem Platz. „Ich hätte jetzt auch die 30 Minuten extra nicht gebraucht“, sagte der 32-Jährige, der in den vergangenen Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen war.

Gosens und Dzeko - Dritte gemeinsame Station

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Gemeinsam mit Torjäger Edin Dzeko kam Gosens im Pokal ins Spiel und bereitete seinem neuen Teamkollegen einen Treffer vor. „Ich weiß, wie er tickt und wie er Fußball spielt. Die Connection ist da und ich hoffe, dass die auch während der Liga weiter zum Tragen kommt“, sagte Gosens. Dzeko habe „eine unfassbare Präsenz und Aura“.

Für die beiden Routiniers ist Schalke bereits die dritte gemeinsame Station. Schon bei Inter Mailand und der AC Florenz hatten Dzeko und Gosens zusammen gespielt.

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Dzeko hatte gegen Halle zunächst in der regulären Spielzeit das 2:1 erzielt und Schalke in der Verlängerung schließlich mit seinem zweiten Treffer endgültig auf die Siegerstraße gebracht. Damit steht der Bundesliga-Aufsteiger in der zweiten Runde. (sid/mkw)