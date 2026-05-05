Gosens geht mit Florenz unter – und muss weiter zittern

Trotz der nächsten Niederlage ist Fußball-Nationalspieler Robin Gosens mit der AC Florenz dem Klassenerhalt in der italienischen Serie A ein Stück näher gekommen. Die Fiorentina kassierte bei der AS Rom eine deutliche 0:4 (0:3)-Pleite. Weil aber kurz zuvor der Tabellen-18. US Cremonese 1:2 gegen Lazio Rom verloren hatte, blieb die Ausgangslage unverändert: Drei Spieltage vor dem Ende liegt Gosens mit seinem Team neun Punkte vor den Abstiegsplätzen, ein Zähler hätte zum sichere Klassenerhalt gereicht.

Die Gegentore durch Gianluca Mancini (13.), den Brasilianer Wesley (17.), Mario Hermoso (34.) und Niccolo Pisilli (58.) schmerzten deswegen dennoch. Gosens stand in der Startelf und spielte durch. Zuletzt hatte der 31-Jährige das Spiel gegen Sassuolo (0:0) mit einer Oberschenkelverletzung verpasst.

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Die Roma sprang durch den Erfolg wieder an Como 1907 vorbei auf Platz fünf, der für die Europa League reicht und hielt Anschluss an die Champions-League-Ränge. Florenz (37 Punkte) ist 16. vor Cremonese (28), besitzt zudem das jetzt noch um 15 Tore bessere Torverhältnis. (sid)