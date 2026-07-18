Robin Gosens ist zurück in der Bundesliga und erfüllt sich mit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 einen Traum. Gleichzeitig hofft der Zugang auf eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Freund Edin Dzeko.

Robin Gosens hofft nach seinem Wechsel zu Schalke 04 auf einen Verbleib von Edin Dzeko beim Bundesliga-Absteiger. „Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich einen Freund hier begrüßen darf. Er ist ein wunderbarer Mensch und ein unglaublich toller Fußballspieler. Es ist mein persönlicher Wunsch, dass das klappt“, äußerte der 32-Jährige direkt mal einen Transfer-Wunsch.

Gosens und Dzeko hatten in der Hinrunde der Saison 2025/26 gemeinsam in Florenz gespielt, zuvor waren beide schon von Januar 2022 bis Sommer 2023 Teamkollegen bei Inter Mailand. „Edin ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Gestern habe ich ihm ein Foto von der Kabine geschickt und gesagt: Ich bin schon mal da, was ist mit dir?“, so Gosens.

Gosens und Dzeko verbindet eine Freundschaft

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Der 40 Jahre alte Dzeko hatte in der Rückrunde der vergangenen Zweitliga-Saison sechs Tore für Schalke erzielt. Seine Zukunft hatte er auch nach seinem WM-Einsatz für Bosnien-Herzegowina offen gelassen.

Über seinen eigenen Transfer zu S04 ist Gosens sehr froh. „Achtung, jetzt wird es kitschig“, sagte er, als er nach seiner besonderen Beziehung zu seinem künftigen Klub Schalke 04 gefragt wurde: „Als ich mit sechs Jahren mit meinem Patenonkel die Stufen zur Arena hochgegangen bin, war für mich klar: Das möchte ich auch mal machen. Von da an war ich ein anderes Kind.“

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Schalke habe in ihm den Wunsch geweckt, Fußballer zu werden, so Gosens. Dass er künftig das Trikot der Knappen tragen wird, sei daher die Erfüllung eines Traums und ein sich schließender Kreis. „Mein Leben als Fußballer hat durch Schalke 04 erst angefangen. Dass sich dieses Kapitel heute schließt, ist für mich unfassbar groß“, sagte Gosens.

Leihe aus Florenz und neue Rolle auf Schalke

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Bundesliga-Rückkehrer Schalke leiht den linken Außenbahnspieler zunächst für ein Jahr von der AC Florenz aus, beim Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht für geschätzte 1,5 Millionen Euro. Den ersten Kontakt habe es schon im März gegeben, verriet Gosens. Als er in Florenz aussortiert wurde, ging alles ganz schnell. „Florenz hat mich auf blöde Art und Weise aus dem Kader geworfen. Das war das Zeichen“, sagte er.

Gosens, der seit 2017 für Atalanta Bergamo und Inter Mailand sowie Florenz in Italien spielte – mit einem Intermezzo bei Union Berlin 2023/24 –, soll für den Schritt zurück in die Heimat auf Teile seines Florenz-Gehalts verzichten, steigt auf Schalke dennoch zum Großverdiener auf. Gosens wuchs keine 100 Kilometer entfernt von Gelsenkirchen in Emmerich am Niederrhein auf. Immer wieder einmal wurde er mit einem Wechsel zu den Knappen in Verbindung gebracht.

Erfahrung und Mentalität für Schalke

Doch entweder war Gosens zu gut oder Schalke zu schlecht – jetzt passt nach dem Aufstieg endlich alles. Weil er nun erstmals in der Nähe seiner Heimat spielt, nahm er zur Unterschrift gleich die ganze Familie mit – inklusive seiner Kinder, Eltern und der Schwägerin. „Wir haben natürlich ein Erinnerungsfoto gemacht“, sagte Deutschlands EM-Held von 2021.

Gosens, der gegenüber seinen Jahren bei Bergamo und Inter Mailand etwas an Dynamik eingebüßt hat und jetzt in Florenz keine Rolle mehr spielte, erfüllt sich einen Herzenswunsch und dürfte schnell zum Fanliebling aufsteigen. Schalke erhält einen 24-maligen Nationalspieler, der zwar nicht mehr im besten Fußballer-Alter sein mag, aber viel Mentalität, Erfahrung und Führungsqualität mitbringt. (sid/ggg)