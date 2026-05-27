Google-Panne: Internet-Riese gratuliert Paderborn und Fürth zur Meisterschaft

Seit Dienstagabend steht es fest: Die SpVgg Greuther Fürth bleibt Zweitligist. Durch ein 2:0 gegen Rot-Weiss Essen im Relegations-Rückspiel drehte das „Kleeblatt“ ein 0:1 aus dem Hinspiel und sicherte sich so doch noch den Klassenerhalt. Nachdem die RWE-Fans im Hinspiel bereits mit einem Seitenhieb gegen den Rivalen MSV Duisburg für Aufsehen sorgten, zieht eine Google-Panne rund um Fürth nun die volle Aufmerksamkeit auf sich.

Gab man nach Abpfiff der Partie die Relegations-Partie in die Google-Suche ein, so zierten explodierende Raketen den Bildschirm. Ein Fürth-Logo wanderte langsam den Screen nach oben. Google berichtet: „Greuther Fürth gewinnt 2. Bundesliga!“

Dabei war die Spielvereinigung schon so gut wie abgestiegen. Ein 3:0 gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf am 34. Spieltag rettete Fürth dann aber gerade noch in die Relegation. Entgegen Googles Aussagen sicherte sich der FC Schalke 04 die diesjährige Zweitliga-Meisterschaft und feierte somit seine Bundesliga-Rückkehr.

Fürth zittert sich zum Klassenerhalt

Bei dem Fürth-Logo handelte es sich zusätzlich auch noch um das alte Wappen der Spielvereinigung. Ein Fehler war Google nicht genug und erlaubte sich auf diese Weise gleich zwei Patzer auf einmal.

Um den Gang in die 3. Liga abzuwenden, musste die Spielvereinigung den 0:1-Rückstand aus dem Relegations-Hinspiel in Essen vor heimischen Publikum drehen. Noel Futkeu sorgte in der 29. Minute für die Fürther Führung. Kurz nach der Pause (47.) erhöhte Stürmer Branimir Hrgota den Vorsprung auf 2:0. In der Schlussphase machte Rot-Weiss Essen noch einmal ordentlich Druck, doch der Ausschlusstreffer blieb trotz einiger Großchancen aus.

Nicht nur Fürth: Google mit Totalausfall?

Es sollte nicht bei einer Google-Panne bleiben. So gratulierte die Suchmaschine auch dem SC Paderborn nach dem umkämpften 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im Rückspiel der Bundesliga-Relegation zur Meisterschaft.

Ähnliches spielte sich in der Schweiz ab. Die Grashoppers Zürich trafen in der der Barrage, der Relegation der Schweiz, auf den FC Aarau. Im Hin- und Rückspiel sicherten sie sich den Klassenerhalt durch ein 2:1.

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Gab man am Freitagabend die Suchbegriffe „Super League“, „Grashoppers Zürich“ oder „GC“ ein, dem widerfuhr dasselbe wie allen Fans, die sich nach den deutschen Relegationsspielen informieren wollten: Digitales Feuerwerk und Gratulationen zur Meisterschaft.