Göttel trifft weiter! Altona 93 ringt Werder Bremen einen Punkt ab

Altona 93 kam im Regionalliga-Nachholspiel zu einem 1:1 (0:1) gegen den Nachwuchs von Werder Bremen. Wie viel der Punkt wert ist, wird sich vielleicht schon am Sonntag zeigen, wenn für den Aufsteiger ein Derby ansteht.

Vom jüngsten 3:0 gegen HSC Hannover gestärkt, begann Altona die Partie gegen den Profi-Nachwuchs dominant: Moritz Göttel (3.) scheiterte mit einem frühen Abschluss an Werder-Keeper Stefan Smarkalev, der dann auch einen Kopfball von Michael Ambrosius (14.) über die Latte faustete.

Przondziono trifft für Altona den Pfosten

Höhepunkt der Altonaer Angriffsbemühungen war die 19. Minute, als die Bremer den Ball mehrfach nicht aus der Gefahrenzone bekamen und der Schuss von Gianluca Przondziono an den Pfosten klatschte.

Von Werder war nicht viel zu sehen, auch weil die AFC-Abwehrspieler potenzielle Gefahr entschärften: Lesley Karschau blockte einen Ball von Cimo Röcker (5.) zur Ecke, Ambrosius war gegen Dominik Kasper (30.) zur Stelle. Mit viel Laufbereitschaft war Altona auf einem guten Weg.

Kalte Dusche durch Erevbenagie

Nach einem Ballverlust von Ambrosius im Mittelfeld gab’s aber doch die kalte Dusche: Paul Erevbenagie (33.) tauchte frei vorm Altonaer Tor auf und ließ sich weder von Verteidigern noch von Keeper Dennis Lohmann stoppen – 1:0 für die Gäste. Lohmann verhinderte kurz darauf mit einer Faustabwehr gegen Erevbenagie (35.) einen Zwei-Tore-Rückstand.

Vor 1734 Zuschauer:innen beschwor Altona nach der Pause einige Strafraumszenen herauf, ohne vollends gefährlich zu werden – was sich nach einer guten Stunde allerdings grundlegend änderte. Winter-Neuzugang Göttel zeigte, warum er ein Mittelstürmer ist, wie er im Regionalliga-Buche steht. Der 33-Jährige setzte sich im Strafraum stark gegen seinen Gegenspieler durch und brachte den Ball mit viel Technik und noch mehr Willen über die Linie – der Ausgleich in der 63. Minute!

Lohmann rettet gegen Röcker

Nun wollten die Gastgeber noch mehr: Ein Freistoß von Przondziono (69.) flog über das Tor, und auch Emmanuel Appiah (74.) zielte nach einem Angriff über links nicht genau genug. Altona hatte die Spielkontrolle aus der Anfangsphase prinzipiell wiedergefunden, musste aber auf die sehr gelegentlichen Bremer Konter achten. Als Gäste-Kapitän Röcker (80.) einmal durchgelaufen war, verhinderte AFC-Keeper Lohmann den erneuten Rückstand. Es blieb schließlich bei der Punkteteilung.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Prügelei zwischen HSV- und Lübeck-Ultras: Jetzt reagiert der VfB

Mit 19 Punkten bleibt Altona 93 Vorletzter, verkürzte den Rückstand aufs derzeit gerettete Norderstedt aber auf zwei Zähler und hat noch ein Nachholspiel mehr in der Hinterhand. Am Sonntag (13 Uhr) tritt Altona 93 im Hoheluft-Stadion zum Derby bei der HSV-U21 an.