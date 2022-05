Citys neuer Torjäger: Da sagt Guardiola zum Haaland-Transfer

Pep Guardiola vom Premier-League-Tabellenführer Manchester City freut sich auf seinen neuen Schützling Erling Haaland. „Er kann uns definitiv zu mehr Toren verhelfen“, sagte der Spanier nach dem 5:1-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers.

Die Skyblues und Borussia Dortmund hatten am Dienstag bekannt gegeben, dass der Torjäger im Sommer aus der Bundesliga nach England wechseln wird.

„Glückwunsch an den Verein. Er ist eine Verpflichtung für die nächsten Jahre“, so Guardiola weiter: „Wir sind sehr froh, dass er sich dazu entschlossen hat, zu uns zu kommen.“ Er sei davon überzeugt, dass sich Haaland schnell an den Spielstil des Klubs anpassen werde.

Manchester City: Kevin de Bruyne überragend bei Sieg gegen die Wolves

Dank einer Vier-Tore-Gala von Kevin de Bruyne bei den Wolves war ManCity am Mittwochabend auch ohne seinen neuen Star klar auf Titelkurs geblieben. Allein in den vergangenen fünf Liga-Spielen haben der Ex-Wolfsburger und seine Teamkollegen 22 Treffer erzielt.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Champions-League-Finalisten FC Liverpool drei Punkte und sieben Tore. (sid/pfe)