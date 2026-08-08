Sportlich erlebt Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps einen herben Rückschlag: Nach der zweiten Niederlage ist im Leagues Cup vorzeitig Schluss. Privat soll es für den Weltmeister dagegen deutlich besser laufen – nach dem Ehe-Aus mit Lisa ist Müller offenbar frisch verliebt.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps sind im nordamerikanischen Leagues Cup nach einem frustrierenden Abend frühzeitig ausgeschieden. Nach der Auftaktniederlage gegen die Mexikaner von Atlante FC verloren die Kanadier auch gegen den zweiten mexikanischen Gegner FC Juárez in der Gruppenphase. Trotz Führung und deutlichem Chancenplus setzte es ein 1:3 (1:1). Das Viertelfinale ist damit außer Reichweite.

Dabei hatte Müller zuletzt eigentlich reichlich Grund zur guten Laune. Nicht nur sportlich hat sich der Weltmeister von 2014 nach seinem Wechsel nach Kanada schnell eingelebt, auch privat soll es bei ihm wieder gefunkt haben. Nach dem Ende seiner langjährigen Ehe mit Lisa Müller soll der 36-Jährige mit der Französin Eve Rose Bitbol liiert sein. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung gibt es allerdings bislang nicht.

Müller leitet Führungstor ein – und verpasst das 2:0

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Auf dem Platz verlief der Abend für Müller dagegen enttäuschend. Er führte seine Mannschaft im WM-Stadion von Vancouver als Kapitän auf den Platz. Den frühen Führungstreffer durch Jeevan Badwal (12.) leitete der frühere Münchner, der vor einem Jahr nach Nordamerika gewechselt war, ein. Kurz danach vergab Müller selbst die Chance auf das 2:0.

Juárez drehte die Partie anschließend eiskalt: Ettson Ayón (34.), Óscar Estupinán (74.) und Ricardinho (90.+6) stellten den Spielverlauf auf den Kopf.

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Eve Rose Bitbol soll Müllers neue Freundin sein

Nach der zweiten Heimpleite können Müller und Co. die nächste Runde nicht mehr erreichen. In dem Turnier zwischen Vereinen der MLS und der mexikanischen Liga MX bestreiten die je 18 Teams der beiden Gruppen drei Duelle gegen Mannschaften der anderen Staffel. Nur die jeweils besten vier Klubs ziehen ins Viertelfinale ein. Die abschließende Begegnung bei UANL Tigres ist für Vancouver somit quasi bedeutungslos.

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Immerhin dürfte Müller abseits des Platzes derzeit Ablenkung finden. Laut „Bild“ wurde er zuletzt mehrfach gemeinsam mit Bitbol bei öffentlichen Terminen gesehen, unter anderem beim MLS-All-Star-Game. Auch beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sollen sich beide vertraut gezeigt haben. Müllers Medienanwalt wollte die Berichte über eine neue Beziehung nicht kommentieren. (mp/sid)