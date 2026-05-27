„Girona, es war mir eine Ehre“: Wie geht es für ter Stegen weiter?

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich mit emotionalen Worten vom FC Girona verabschiedet – seine eigene Zukunft aber weiter offen gelassen. „Girona, vielen Dank für diese Monate. Auch wenn meine Etappe auf dem Feld viel kürzer war, als wir uns alle gewünscht hätten, (…), bin ich sehr dankbar dafür, wie ihr mich vom ersten Tag an empfangen habt. Es war mir eine Ehre, Teil dieser Familie zu sein“, schrieb der 34-Jährige bei Instagram.

Ter Stegen war im Januar vom FC Barcelona nach Girona gewechselt, um Spielpraxis für die erhoffte WM-Teilnahme zu sammeln, verletzte sich nach zwei Spielen aber schwer am Oberschenkel. Deshalb erlebte er tatenlos den Abstieg des Klubs aus der spanischen La Liga. „Das Ende war nicht das, was wir wollten, aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Klub die Kraft, die Identität und die Menschen hat, um sehr bald wieder dorthin zurückzukehren, wo er hingehört: in die höchste Spielklasse“, teilte ter Stegen mit und wünschte „von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft.“

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Wie es bei ihm selbst weitergeht, ist nach wie vor unklar. Beim FC Barcelona besitzt ter Stegen noch einen Vertrag bis 2028. Die Katalanen von Trainer Hansi Flick, bei denen der deutsche Torhüter zu den Topverdienern gehören soll, planen wohl nicht mehr mit ihm. Die Zeitung Mundo Deportivo bezeichnete ter Stegen bereits als „heiße Kartoffel“ für Barcelona. Im Verein gehe man davon aus, hieß es, dass es nicht einfach werde, einen Abnehmer für ter Stegen zu finden. (sid/tb)