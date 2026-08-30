Dank eines überragenden Lionel Messi hat Inter Miami seine sportliche Krise in der nordamerikanischen Profiliga MLS beendet. Der argentinische Ex-Weltmeister erzielte beim 7:1 (2:1) gegen CF Montréal gleich vier Treffer und führte den Titelverteidiger damit zum ersten Sieg nach zuvor fünf Spielen ohne Erfolg. Es war bereits das neunte Mal in Messis Profikarriere, dass er in einer Partie mindestens vier Tore erzielte – siebenmal gelangen ihm vier Treffer, zweimal sogar fünf.

Miami festigte im ersten Spiel des neuen Trainers Cristian „Kily“ González Rang zwei der Eastern Conference. Der Rückstand auf Spitzenreiter Nashville beträgt zehn Punkte.

Messis Tore-Show beginnt in der 40. Minute

Anzeige

Der brasilianische Nationalspieler Casemiro brachte sein Team in der 20. Minute per Kopf in Führung. Montréal gelang durch Fabian Herbers zwar zwischenzeitlich der Ausgleich (37.), doch Messi stellte kurz vor der Pause mit einem Freistoßtor den alten Abstand wieder her (40.).

Nach dem Seitenwechsel drehte der 39-Jährige endgültig auf. Messi erhöhte mit einer Einzelaktion auf 3:1 (52.), bereitete anschließend den Treffer seines früheren Barcelona-Mitspielers Luis Suárez vor (80.) und hatte auch in der Schlussphase noch nicht genug. Nach Vorlage von Rodrigo De Paul traf er zum 5:1 (83.), ehe Joker Alex Shaw das sechste Tor erzielte (89.). In der Nachspielzeit setzte Messi mit einem weiteren direkt verwandelten Freistoß den Schlusspunkt.

Anzeige

Messi mit sechs Viererpacks und einem Fünferpack für den FC Barcelona

Vier Tore in einem Spiel. Das war Messi zuletzt vor mehr als vier Jahren gelungen. In einem Testspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft hatte er am 5. Juni 2022 gegen Estland sogar fünfmal getroffen. Alle weiteren Vierer- und Fünferpacks hatte er im Trikot des FC Barcelona zwischen 2010 und 2020 erzielt.

Anzeige

Miami hatte nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Anschluss an die WM vier seiner vorangegangenen fünf Begegnungen verloren. Gegen das vorletzte Team der Eastern Conference gelang nun die erhoffte Rückkehr in die Erfolgsspur.

Auch Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps waren erfolgreich. Bei Sporting Kansas City gewannen die Kanadier 3:0 (1:0). Den Grundstein zum Erfolg hatte Müller mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0 gelegt (40.). In der zweiten Hälfte bereitete er einen weiteren Treffer zum 3:0-Endstand vor. Damit führen die Whitecaps die Western Conference weiter vor Houston Dynamo an. (fa/sid)