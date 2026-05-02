Gigantische Aufstiegs-Party startet! Schalke macht den Aufstieg perfekt

Schalke 04 ist nach über 1000 Tagen zurück in der Fußball-Bundesliga. Zwei Spieltage vor dem Saisonende stehen die Königsblauen nach einem Sieg gegen Düsseldorf als Aufsteiger fest.

Der FC Schalke 04 hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Am drittletzten Saison-Spieltag der zweiten Liga besiegelte ein 1:0 (1:0) am Samstagabend gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf den fünften Aufstieg in der Klubgeschichte. Zuletzt gelang dies vor vier Jahren.

Schalke-Sportdirektor Youri Mulder gibt Interview in den Schlussminuten

Sehr besonders sei dieser Wiederaufstieg, betonte Sportdirektor Youri Mulder schon in den Schlussminuten von seinem Platz im Stadion dem Sender NITRO. „Das merkt man den ganzen Tag den Leuten an. Es ist nicht nur, dass wir da oben stehen, es ist auch die Art und Weise. Wir spielen eine super Saison.“

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Das Team von Trainer Miron Muslic ist bei noch zwei ausstehenden Spieltagen mit 67 Punkten nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze zu verdrängen. Egal, was die Verfolger SC Paderborn (58 Punkte), Hannover 96 (57) und SV Elversberg (56) machen, die erst am Sonntag spielen.

Karaman trifft zum 20. Saisonsieg – Dzeko wird eingewechselt

Das 14. Saisontor von Kapitän Kenan Karaman (15. Minute) ebnete dem Revierklub in der mit 61.587 Zuschauern ausverkauften Arena den Weg zum 20. Saisonsieg. Selbst Stürmer-Star Edin Dzeko bekam an diesem aus blau-weißer Sicht perfekten Abend noch einmal seine Bühne.

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Der zuletzt an der Schulter verletzte 40-Jährige stand erstmals seit Mitte März wieder im Kader und wurde gegen Düsseldorf in der 68. Minute eingewechselt. Er blieb diesmal aber ohne Torerfolg. Doch seine Quote, sechs Treffer in neun Spielen, ist einer der Mitgaranten für den Aufstieg.

Schalke kassierte nur eine Niederlage in diesem Jahr

Das Bundesliga-Comeback der Schalker nach 1071 Tagen ist sportlich verdient. Seit dem 13. Spieltag stehen die Knappen – bis auf den 22. Spieltag, als Paderborn für eine Woche oben stand – an der Tabellenspitze. Von bislang 15 Pflichtspielen in diesem Jahr haben sie nur eines verloren und könnten den Aufstieg am Ende mit der Zweitliga-Meisterschaft krönen.

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Dies gelang ihnen auch 2022, aber im Jahr darauf stieg der Klub direkt wieder ab und kämpfte anschließend zwei Jahre lang gegen den Absturz in die 3. Liga. In dieser Saison allerdings ist das anders, mit dem im Sommer verpflichteten Trainer Muslic kam die Wende.

Vom Krisenteam zur Spitzenmannschaft

Der 43-Jährige formte aus einem Krisenteam in nur einer Saison eine Spitzenmannschaft. Entdeckt hatte den anfangs noch unbekannten Coach Schalkes Sportvorstand Frank Baumann. Selbst erst vor gut einem Jahr verpflichtet, stellte der frühere langjährige Sportchef von Werder Bremen mit der Trainer- und klugen Kaderentscheidungen die Weichen für Schalkes sportlichen Aufschwung – der nach nur einem Jahr mit dem Aufstieg gekrönt wird. (dpa/mp)