„Gibt immer Stress“: TV-Übertragung sorgt für Ärger in der Familie eines DFB-Stars

Dass das Auswärtsduell der deutschen Fußballerinnen mit Österreich nur im Livestream zu sehen ist, bringt für die Familie von Jule Brand einen gewissen organisatorischen Aufwand mit sich. „Bei meinen Großeltern wird es ein bisschen schwierig, das Spiel zu gucken. Das müssen meine Geschwister dann immer einstellen, da gibt es immer ein bisschen Stress“, berichtete die 23-Jährige vor dem anstehenden Doppelpack in der WM-Qualifikation und schmunzelte.

Free-TV sei da schon einfacher, erklärte Brand: „Aber wir wollen einfach unsere Leistung bringen und freuen uns über jeden, der das Spiel im Livestream schaut.“ Vor der Partie in Ried (18.00 Uhr/sportschau.de) am 18. April steht zunächst das Heimspiel gegen den Nachbarn am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg an.

DFB-Frauen in zwei Länderspielen gegen Österreich gefordert

„Es sind wichtige Spiele, die wollen wir auf jeden Fall gewinnen“, betonte Brand. Nach den Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) zum Auftakt Anfang März führt Deutschland auf dem Weg zur Endrunde 2027 in Brasilien die Qualifikationsgruppe A4 an.

Trotz des souveränen Starts in die WM-Mission sieht die Offensivspielerin von OL Lyonnes dabei noch Verbesserungspotenzial. „Die Ergebnisse haben gestimmt“, die Mannschaft habe auch „sehr ruhig“ und mit Übersicht agiert, erklärte Brand. Dennoch könne man „noch mehr Torchancen“ kreieren und „den letzten Pass noch mal konsequenter spielen“.

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Obwohl der kommende Gegner noch ohne Punkt das Tabellenschlusslicht bildet, erwartet Brand eine Herausforderung. „Österreich wird es uns sehr schwer machen, deshalb müssen wir als Team gut funktionieren“, betonte sie. „Es wird wichtig sein, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und von der ersten Minute an da sind.“ (sid/dj)