Gibt es ein Leben nach dem Liga-Finale?: Ja! Und sie glauben nicht, wie heiß das ist

Köln -

Die ganz großen Dramen blieben aus am vergangenen Samstag. Aber immerhin lieferte uns die Bundesliga mal wieder Spannung bis zum letzten Spieltag. Und jetzt? Droht uns der große Fußball-Entzug? Nein, ganz und gar nicht!

Nach einer kurzen Atempause geht es schon ab Donnerstag Schlag auf Schlag weiter. Kaum ein fußballfreier Tag bis Anfang Juli (siehe Termine unten). Der erste Thriller winkt schon Samstag im DFB-Pokal-Finale.

Was wird aus Niko Kovac?

Muss der Meistertrainer gehen, wenn der Pott nach Leipzig wandern sollte? Muss er sogar trotz Double gehen? Oder hat er die richtige Info aus „erster Hand“, wie er Samstag versicherte, „überzeugt davon“ zu sein, „dass es weitergeht“. Er wisse, „wie meine Chefs denken“, beteuerte Kovac.

Nichtsdestotrotz wird das unsägliche Spiel um den von den Fans gefeierten Kroaten zur peinlichen Dauerschleife. „Sie werden zu dem Thema von mir nichts hören. Weil ich der Meinung bin, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist“, sagte Uli Hoeneß (67), der nach wie vor pro Kovac (47) sein soll. Karl-Heinz Rummenigge (63), der wochenlang die Debatte befeuert hatte, äußerte sich Samstag dann mal gar nicht zur Trainerfrage. Vielleicht nächsten Samstag?

Kommt Union Berlin?

Montag steigt in der Alten Försterei das Relegations-Rückspiel um den letzten freien Platz in der Bundesliga. Union Berlin wäre erstmals drin in der Beletage und mit seiner einzigartigen Fan-Kultur eine Bereicherung, für Stuttgart wäre der zweite Abstieg innerhalb von drei Jahren ein peinliches Desaster.

Knackt Jürgen Klopp den Fluch?

Sollte der FC Liverpool am 1. Juni das „englische Endspiel“ der Champions League gegen Tottenham verlieren, hätte Jürgen Klopp (51) eine Diskussion am Hals, die er für seine herausragende Arbeit nicht wirklich verdient hat – aber es wäre sein siebtes verlorenes Finale in Folge.

Die DFB-Teams im Fokus

Für Joachim Löw (59) und die Nationalmannschaft sind sechs Punkte in der EM-Quali gegen Weißrussland und Estland Pflicht. Stefan Kuntz (56) will mit der U21 den EM-Titel verteidigen. Martina Voss-Tecklenburg (51) und ihre Frauen wollen bei der WM „ohne Eier, aber mit Pferdeschwänzen“ den dritten Stern nach 2003 und 2007.

Alle Termine und TV-Sender: So heiß wird der Fußball-Sommer

Do., 23. Mai, 20.30 Uhr (Eurosport Player)

Relegation Bundesliga (Hinspiel): VfB Stuttgart – Union Berlin

Fr., 24. Mai, 18.15 Uhr (ZDF und Eurosport Player)

Relegation 2. Liga (Hinspiel): SV Wehen – FC Ingolstadt

Sa., 25. Mai, 20 Uhr (ARD und Sky)

DFB-Pokal, Finale in Berlin: RB Leipzig – Bayern München

Mo., 27. Mai, 20.30 Uhr (Eurosport Player)

Relegation Bundesliga (Rückspiel): Union Berlin – VfB Stuttgart

Di., 28. Mai, 18.15 Uhr (ZDF und Eurosport Player)

Relegation 2. Liga (Rückspiel): FC Ingolstadt – SV Wehen

Mi., 29. Mai, 21 Uhr (RTL und DAZN)

Europa League, Finale in Baku: FC Chelsea – FC Arsenal

Sa., 1. Juni, 21 Uhr (Sky und DAZN)

Champions League, Finale in Madrid (Stadion Wanda Metropolitano):

Tottenham Hotspur – FC Liverpool

Mi., 5. Juni, 20.45 Uhr (DAZN)

UEFA Nations League, Halbfinale in Porto: Portugal – Schweiz

Do., 6. Juni, 20.45 Uhr (DAZN)

UEFA Nations League, Halbfinale in Guimaraes: Niederlande – England

Fr., 7. Juni bis So., 7. Juli

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich (alle Spiele live bei ARD, ZDF, sportschau.de oder zdfsport.de)

Sa., 8. Juni, 20.45 Uhr (RTL)

EM-Qualifikation in Borissow: Weißrussland – Deutschland

So., 9. Juni (DAZN)

UEFA Nations League, Spiel um Platz 3 und Finale (Ort und Zeit werden kurzfristig angesetzt)

Di., 11. Juni, 20.45 Uhr (RTL)

EM-Qualifikation in Mainz: Deutschland – Estland

So., 16. Juni bis So., 30. Juni

U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (alle Spiele mit deutscher Beteiligung bei ARD oder ZDF)