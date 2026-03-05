„Das ist kein Fußball“: Ex-St. Pauli-Trainer Hürzeler poltert gegen Arsenal

Teammanager Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion hat Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal für dessen Spielweise scharf kritisiert. „Das ist kein Fußball“, polterte der frühere St. Pauli-Coach nach dem 0:1 (0:1) im Duell mit den Gunners und warf der Elf von Mikel Arteta ausdauerndes Zeitschinden vor. Der Schiedsrichter Chris Kavanagh habe sich im Gespräch machtlos gezeigt.

„Wenn sie am Ende Meister werden, wird niemand fragen, auf welche Weise sie es geschafft haben“, meinte Hürzeler, aber: „Es geht um die Regeln. Die Premier League muss Regeln dagegen finden. Wenn die Liga und der Schiedsrichter alles erlauben, wird’s schwierig.“ Er würde „niemals“ versuchen, auf diese Art Spiele zu gewinnen.

„Nur eine Mannschaft hat versucht, Fußball zu spielen – und ich bin stolz darauf, wie wir das gemacht haben. Ich liebe es, wie wir gespielt haben“, meinte Hürzeler. Jede Mannschaft spiele mal auf Zeit, „aber es muss eine Grenze geben“. Aktuell sei es aber so, dass die Gunners „tun können, was sie wollen“. In Spielen gegen Arsenal sinke die effektive Spielzeit regelmäßig von 60 auf 50 Minuten, schimpfte er.

Arsenal sieht sich seit geraumer Zeit breiter Kritik an seiner Spielweise ausgesetzt – auch, weil Arteta wie kaum ein anderer Trainer auf Standards setzt. Konfrontiert mit Hürzelers Aussagen entgegnete der Spanier: „Was für eine Überraschung. Ich liebe meine Spieler und ich liebe die Art, mit der wir konkurrieren.“ (sid/trh)