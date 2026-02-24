Gewaltwelle erschüttert Mexiko: Kann die WM dort überhaupt stattfinden?

In weniger als vier Monaten steigt in Mexiko die Fußball-WM, schon in wenigen Wochen sind Playoff-Partien geplant. Doch eine Gewaltwelle erschüttert derzeit das Land. Hat dies Folgen für das Turnier?

Wegen der jüngsten Gewalteskalation in Mexiko wachsen in der Fußball-Welt die Bedenken vor der WM im Sommer. Seit das Militär in dem mittelamerikanischen Land den mächtigen Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes – auch bekannt als „El Mencho“ – tötete, setzen dessen Anhänger Autos, Banken, Tankstellen und Läden in Brand und errichten Straßensperren.

Mehrere WM-Teilnehmer planen Camps in Mexiko

Besonders betroffen von den Unruhen ist der Bundesstaat Jalisco mit der Hauptstadt Guadalajara, in der eines der drei mexikanischen WM-Stadien steht und zwei Teams – Kolumbien und Südkorea – ihr Camp geplant haben. In der Millionenmetropole sind vier WM-Vorrundenspiele angesetzt, darunter auch das Match von Europameister Spanien gegen Uruguay.

Insgesamt steigen in Mexiko 13 Matches dieser XXL-WM, neben Guadalajara sind Mexiko-Stadt sowie Monterrey die weiteren Gastgeberstädte. In Mexiko haben Uruguay (Playa del Carmen) und voraussichtlich auch Südafrika (Pachuca) ihre WM-Quartiere vorgesehen. Bereits Ende März und Anfang April sollen in Guadalajara und Monterrey zudem jeweils zwei internationale Playoff-Partien stattfinden zur Ermittlung der letzten beiden WM-Teilnehmer.

Testspiel zwischen Mexiko und Island geplant

Nachdem zuletzt noch die Situation bei Co-Gastgeber USA mit dem heftigen Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten für Empörung und Boykott-Aufrufe gesorgt hatte, rückt nun Mexiko in den Fokus. „Die Lage lässt die internationalen Alarmglocken schrillen, besonders in Bezug auf die Sicherheit der Besucher und die Organisation in einem der Hauptaustragungsorte des Turniers“, schrieb die Zeitung „AS Mexico“. Das dritte Austragungsland der Weltmeisterschaft 2026 ist Kanada.

Wegen der Unruhen wurden am Sonntag unter anderem zwei Erstligaspiele in Mexiko abgesagt. Die mexikanische Nationalmannschaft will in dieser Woche in der Stadt Queretaro – zwischen Guadalajara und Mexiko-Stadt gelegen – eigentlich ein Freundschaftsspiel gegen die Auswahl Islands bestreiten. Ob dieses wie geplant stattfinden kann, ist offen. Der isländische Verband veröffentlichte noch am Montagmorgen Trainingsbilder aus Mexiko.

Hamburger Tennisstar auf Turnier in Acapulco

Von den gewalttätigen Protesten nach dem Tod des Drogenbosses sollen etwa 20 der 32 mexikanischen Bundesstaaten betroffen sein, schrieben lokale Medien. Es habe Tote und Verletzte gegeben; eine offizielle Zahl gab es nicht. Mehrere Botschaften anderer Länder – darunter auch Deutschlands – riefen ihre Bürger dazu auf, wachsam zu sein und eventuell Hotels nicht zu verlassen.

In dieser Woche sind zudem Tennisstars wir Alexander Zverev beim ATP-Turnier von Acapulco im Einsatz. Die Organisatoren teilten mit, dass das Event wie geplant und unter normalen Bedingungen ausgespielt werden soll. (dpa/ea)