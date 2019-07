Gesundheitszustand verschlechtert: Aufregung lebensgefährlich: Sorge um den Kaiser

Bad Griesbach -

Aufgrund seines angeblich sehr schlechten Gesundheitszustands entgeht Franz Beckenbauer im Verfahren um die WM 2006 allem Anschein nach einer Anklage.



Wie der „Spiegel“ berichtet, haben die Anwälte des 73-Jährigen bei der Bundesanwaltschaft der Schweiz Atteste von Beckenbauers Ärzten vorgelegt, wonach jede Aufregung für ihn lebensgefährlich sein könne. Nach Ansicht der Ärzte hat sich der Gesundheitszustand von Beckenbauer seit April massiv verschlechtert.



Franz Beckenbauer: Urteilsvermögen und Gedächtnis stark getrübt

So seien dessen Urteilsvermögen und dessen Gedächtnis mittlerweile sehr stark getrübt, eine Besserung nicht zu erwarten. Mit der Diagnose begründen die Ärzte gegenüber den Schweizer Ermittlern eine Vernehmungsunfähigkeit von Beckenbauer.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) stand nach Informationen des „Spiegel“ kurz davor, Anklage gegen Beckenbauer zu erheben, sie fordert angeblich auch noch weitere ärztliche Belege.

Eigentlich soll der 73-Jährige im Verfahren rund um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 verhört werden.

Durch Beckenbauers gesundheitlichen Zustand droht nun offenbar die Verjährung der WM-Affäre um den „Kaiser“. Beckenbauer war seinerzeit OK-Chef. Die Bundesanwaltschaft ermittelt seit 2016 gegen Beckenbauer. Es geht dabei um dubiose Geldflüsse im Zusammenhang mit der WM-Vergabe nach Deutschland.

Franz Beckenbauer: „Auf dem rechten Auge sehe ich wenig bis nichts"

Vor kurzem offenbarte sich Beckenbauer bei einer Rede. Laut „Bild“ sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München:



Ich habe ja schon länger gesundheitliche Probleme. Das ist bekannt. Jetzt war ich zuletzt in einer Spezialklinik, weil Durchblutungsstörungen im Auge festgestellt wurden. Das entpuppte sich dann als ein Augeninfarkt. Jetzt sehe ich auf dem rechten Auge wenig bis nichts. Seid’s mir also nicht böse, wenn ich einen von euch nicht sehe und ihn umrenne.

Der Augeninfarkt – vorläufiger Höhepunkt einer längeren Krankheits-Geschichte.

Hier auch lesen: Manchester City löscht Sané-Video - Fans drehen durch!

In den Jahren 2016 und 2017 wurde Franz Beckenbauer zweimal am Herzen operiert. Im Jahr 2018 wurde ihm eine künstliche Hüfte eingesetzt. Jetzt die Augenprobleme. An Golfspielen – sein großes Hobby – ist da schon gar nicht mehr zu denken.

(uf/jpg)