„Geschenke unterm Weihnachtsbaum“: Trainer-Entscheidung in Wolfsburg gefallen?

Eine feste Zusage für Interimstrainer Daniel Bauer ließ sich Wolfsburgs neuer Sportdirektor Pirmin Schwegler nach wenigen Tagen im Amt nicht entlocken. Doch was das Schweizer beim überzeugenden Auftritt des VfL bei Borussia Mönchengladbach gesehen hatte, gefiel ihm außerordentlich gut. „Wenn wir so spielen, wenn wir solche Siege holen“, sagte der 38-Jährige, „dann spricht natürlich viel für ihn.“

Wolfsburgs verdientes 3:1 bei der zuletzt defensiv so stabilen Borussia bedeutete den zweiten Dreier in Folge für die Niedersachsen unter der Übergangslösung Bauer. Doch nicht nur die wichtigen Punkte sorgten für Freude bei den Wölfen. Auch die Art und Weise, wie die Gäste vor allem im ersten Durchgang spielten und sich mit den Toren von Doppelpacker Patrick Wimmer (4./34.) und Mohamed Amoura (30.) belohnten, imponierte.

Sportdirektor Schwegler lobt Trainer Bauer in hohen Tönen

„Es spricht extrem für den Trainer, wie er den Turnaround geschafft hat“, sagte Schwegler, der erst seit Mittwoch in Wolfsburg tätig ist. „Der Trend stimmt, das ist entscheidend“, fügte er an, der Standard sei „jetzt hoch gesetzt“. Und auch die Spieler genießen die neue Konstellation. „Er pusht uns das ganze Spiel über 90 Minuten, mich wundert es, dass er am nächsten Tag nicht immer Halsschmerzen hat“, scherzte Matchwinner Wimmer.

Er müsse „ein bisschen aufpassen, die Mannschaft nicht zu sehr zu loben, obwohl sie es definitiv verdient hätte“, schwärmte Bauer, eigentlich U19-Trainer des Vereins: „Wir haben ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt. Die erste Halbzeit war sehr nah am Limit.“

Spiel gegen Freiburg entscheidet über Bauers Zukunft

Dürfte der 43-Jährige entscheiden, würde er auch nach der Winterpause an der Seitenlinie stehen. „Der Zusammenhalt und die Bindung sind extrem eng“, sagte Bauer bei Sky: „Wir haben ein Feuer im Klub und in der Stadt entfacht. Wir sind auf einem guten Weg, und ich würde gerne den Weg mit den Jungs weitergehen.“

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wartet das Duell gegen den SC Freiburg, dann geht es in die weihnachtliche Pause. „Wenn wir da auch noch etwas holen, dann legen wir uns ein paar Geschenke unter den Weihnachtsbaum“, sagte Schwegler: „Und dann schauen wir weiter.“ Und auch Wimmer meinte: „Wenn wir nächste Woche noch mal gewinnen, dann hat er, glaube ich, die besten Chancen. Mich würde es freuen für ihn.“ (sid/mp)