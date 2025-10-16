BVB-Kovac mit Bayern-Ansage: „Eine Faust tut mehr weh als eine Schelle“

Niko Kovac entschuldigte sich schmunzelnd. „Ich bin älter geworden gestern, da vergisst man schon mal was“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund. Einen Tag nach seinem 54. Geburtstag hatte er nicht im ersten Anlauf auf eine Frage nach dem Gesundheitszustand von Serhou Guirassy geantwortet. Doch, der Starstürmer des BVB sei fit für das Gipfeltreffen beim FC Bayern, betonte er auf Nachfrage. Und auch Kovac selbst ist bereit für die Rückkehr nach München.

„Die Bayern sind Favorit, aber wir sind der Außenseiter, der dem Gegner wehtun möchte“, sagte der Coach vor dem Klassiker zwischen dem Tabellenführer und dem ersten Verfolger am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Nach dem starken Start in die Saison reisen Kovac und der BVB selbstbewusst zum Rekordmeister: „Wenn man zu ängstlich agiert, geht das nicht gut. Wir müssen auch die Flucht nach vorne suchen.“

BVB-Trainer Kovac: Guirassy für das Bayern-Spiel

Mit Kovac ist beim BVB der Erfolg zurückgekehrt, trotz vier Punkten Rückstand auf die bislang perfekten Münchner rechnen sich die Dortmunder wieder etwas aus im lange Jahre eher einseitigen Duell. Dabei soll die wiederentdeckte Geschlossenheit entscheidend sein: „Wir müssen wie eine Faust sein, sie tut mehr weh als eine Schelle.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Außer gegen Leipzig“: So blickt Klopp auf den Liga-Gipfel Bayern gegen BVB

Es gab durchaus Skepsis, als Kovac im Februar die Nachfolge des gefeuerten Nuri Sahin antrat. Vier Niederlagen in den ersten sechs Bundesligaspielen schienen die Kritiker zu bestätigen. Doch Sportchef Lars Ricken behielt trotz der Panik im Umfeld und in den Führungsgremien, die die Champions League entschwinden sahen, die Ruhe, verteidigte seine Verpflichtung vehement.

Dortmund seit 14 Ligaspielen ungeschlagen

Und der Erfolg stellte sich ein. Seit dem 0:2 am 15. März in Leipzig ist der BVB in der Bundesliga in 14 Spielen ungeschlagen – bei elf Siegen. Das brachte nicht nur die erneute Qualifikation für die Königsklasse, sondern in der neuen Saison auch die Rolle als Bayern-Jäger Nummer eins.

„Rund um den BVB war es lange Zeit sehr unruhig. Und ich muss sagen: Niko hat sehr dazu beigetragen, dass es deutlich besser wurde“, sagte Ricken der „Sport Bild“: „Wie er die Mannschaft führt. Und wie er in der Öffentlichkeit auftritt.“

Sportliche und menschliche Weiterentwicklung bei Kovac

Gerade da haben Beobachter eine Veränderung des Kroaten festgestellt. Als er in München mit den Bayern 2019 das Double holte, fehlte ihm noch die Souveränität im Umgang mit den Medien, aber auch das Gespür für die Befindlichkeiten in der Kabine. Seine „Notnagel“-Aussage über Thomas Müller schlug damals hohe Wellen. Bei den Bayern hatte er es allerdings auch schwer, weil er einem Umbruch zum Ende der Ära von Arjen Robben und Franck Ribéry gestalten sollte.

In Dortmund tritt Kovac anders auf. Der gebürtige Berliner wirkt gelassener, reifer, findet immer ein freundliches Wort. „Ich habe mich als Trainer sicher weiterentwickelt, als Mensch natürlich auch“, sagte der gebürtige Berliner. Der „harte Hund“ ist nicht mehr so verbissen. Seine Autorität ist dadurch gewachsen. Die Klubführung honorierte es mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2027. Und auch die Spieler zahlen es zurück: Sie folgen seinem Credo, selbst Karim Adeyemi, der immer als Bruder Leichtfuß galt, arbeitet fleißig in der Defensive mit.

Kovac noch sieglos gegen Bayern

Ob mit all dem wieder ein echter Bayern-Konkurrent erwachsen ist, wird sich am Samstag zeigen. Dafür müsste Kovac aber sein eigenes Bayern-Trauma überwinden: Bislang hat er als Trainer nicht ein einziges Bundesliga-Spiel gegen die Münchner gewonnen. (sid/sd)