Georg Koch ist tot: Ex-Bundesliga-Keeper stirbt mit 54 an Krebs

Große Trauer im deutschen Fußball: Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Georg Koch ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 54 Jahren an Krebs.

Georg Koch hütete den Erstliga-Kasten in 213 Einsätzen für Düsseldorf, Bielefeld, Kaiserslautern und Duisburg. Später wurde er mit Dinamo Zagreb kroatischer Meister und Pokalsieger. Für die PSV Eindhoven stand er in der Champions League im Tor.

„Ruhe in Frieden, Georg Koch. Unser ehemaliger Torhüter ist nach schwerer Krankheit verstorben. Wir sind in tiefer Trauer“, schrieb Fortuna Düsseldorf, bei der Koch einen besonders großen Eindruck hinterlassen hat: „Die Anteilnahme und das Mitgefühl aller Fortunen gelten seiner Familie, seinen Freunden und allen, die Georg Koch kannten und schätzten.“

Nach seinem Karriereende 2009 war Georg Koch als Torwarttrainer tätig, zuletzt beim Drittligisten Viktoria Köln. Vor knapp drei Jahren erhielt Koch die niederschmetternde Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs und zog sich unheilbar krank aus der Sportwelt zurück. Seine Lebenserwartung wurde da auf nur rund sechs Monate taxiert.

Gegenüber „Bild“ sagte Koch damals: „Diese Anteilnahme war einfach nur überwältigend und hätte ich nie erwartet! Das war unglaublich, so was habe ich noch nie erlebt: Der Akku meines Handys war ruckzuck leer. Das Telefon ist regelrecht explodiert. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal so viele Anrufe und Nachrichten bekommen habe – selbst zu meinem Geburtstag nicht.“ Im Interview mit Sport1 erklärte Koch 2024: „Es gibt Tage, da bin ich deprimiert und im Kopf leer. Es gibt aber auch Tage, da könnte ich Bäume ausreißen.“

Im Herbst 2024 nahm Koch noch an einem Benefizspiel zwischen seinem Heimatverein VfR Marienfeld und Fortuna Düsseldorf teil. Im Anschluss erklärte er: „Mir ist schon jetzt bewusst, dass ich viele alte Weggefährten, die mir sehr viel bedeuten, wahrscheinlich zum letzten Mal sehen werde.“ In diesem Februar wurde er noch 54 Jahre alt. Am Mittwoch, den 3. März 2026, ist Georg Koch nun dem Bericht zufolge an den Folgen seiner Krankheit gestorben.