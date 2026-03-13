Geldwäsche! Ex-HSV-Star muss in den Knast

Der ehemalige Bundesligaprofi und niederländische Fußball-Nationalspieler Romeo Castelen (42) ist wegen Geldwäsche von einem Gericht in Zwolle zu einer 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden – ein halbes Jahr davon wurde auf Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss er zwei Millionen Euro zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Castelen über den chinesischen Klub Zheijiang Yiteng mehrere Millionen Euro Schwarzgeld mit Hilfe des Sportdirektors gewaschen hat. Der Flügelspieler spielte bis 2017 für den Verein.

Castelen wurde 2019 in China festgenommen

Sie wollen noch mehr über den HSV erfahren? Folgen Sie HSV24 auf Instagram!

Zuvor stand er unter anderem bei Feyenoord Rotterdam und dem Hamburger SV (2007 bis 2011) unter Vertrag. Zehnmal war er in die niederländische Elftal berufen worden. Als Castelen 2019 nach China fliegen wollte, wurde er am Flughafen Schiphol festgenommen. In seinem Handgepäck waren 139.000 Euro entdeckt worden. Castelen gab an, durch Gewinne in Casinos und den Verkauf teurer Uhren an das Geld gekommen zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfaire Kritik an Downs? HSV denkt an Frankfurt-Trainer Riera

Ein Mitangeklagter erhielt ebenfalls eine Gefängnis- und Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Gefängnis für Castelen gefordert. Der Ex-Profi will gegen das Urteil in Berufung gehen. (sid)