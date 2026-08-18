Geld-Verzicht macht Wechsel möglich! Werder holt Füllkrug zurück

Auf Leihbasis zurück nach Bremen? Gewünscht haben sich Fans die Rückkehr von Niclas Füllkrug schon länger. Nun soll der Weg von West Ham zurück in die Weser-Ems-Region feststehen.

Die Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen steht anscheinend unmittelbar bevor. Bild und Sky berichteten am Montagabend übereinstimmend, dass der frühere Nationalstürmer zunächst für eine Saison auf Leihbasis von West Ham United zu dem Fußball-Bundesligisten wechseln werde. Füllkrug soll den Medizincheck in Bremen bereits am Dienstag absolvieren. Werder wollte dies auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

Der 33-Jährige steht bei West Ham noch bis 2028 unter Vertrag. Um die Rückkehr nach Bremen zu ermöglichen, soll er mit Gehaltskürzungen einverstanden sein. Füllkrug begann seine Profikarriere vor 14 Jahren bei Werder und spielte später von 2019 bis 2023 erneut für den Klub. In dieser Zeit wurde er zum Nationalspieler, anschließend lief er für eine Saison für Borussia Dortmund auf und wechselte schließlich nach England.

Dort konnte sich Füllkrug nicht durchsetzen. Im Januar 2026 wechselte er auf Leihbasis zur AC Mailand, um mehr Spielpraxis zu erhalten und sich für die WM in den USA, Mexiko und Kanada zu empfehlen. Doch auch in Mailand kam er nicht in Schwung, in 20 Spielen gelang ihm lediglich ein Treffer. (sid/mkw)