In der neuen Schalke-Doku spricht Sophia Thomalla über Königsblau, den FC Bayern und darüber, welche Fußball-Präferenz sie an ihrem Lebensgefährten Alexander Zverev stört.

Gerade feierte die Aufstiegsdoku des FC Schalke 04 ihre Premiere in einem Kino in Gelsenkirchen. „Mythos Schalke“ läuft auch bei Pay-TV-Sender Sky. In der Produktion zu sehen sind nicht nur die Spieler von Königsblau und Trainer Miron Muslic, sondern auch Sophia Thomalla, die als Stieftochter des ehemaligen Schalke-Managers Rudi Aussauer zum Fan wurde. In der Doku stichelt sie auch gegen ihren Lebensgefährten Alexander Zverev.

„Ein Sieg war ein prägendes Erlebnis. Aber es war genauso prägend, wenn man verloren hat. Dann war am Sonntag schlechte Stimmung im Haus. Die Bild am Sonntag durfte nicht gelesen werden. Und am Wochenende ging das wieder von vorne los. Das war unser Leben“, berichtet die heute 36-Jährige von ihrer Zeit im Hause Assauer/Thomalla, wo sie mit ihrer Mutter Simone als Teenager und junge Frau lebte.

Simone Thomalla, Rudi Assauer und Sophia Thomalla bei einem Event 2008. Imago/Tinkeres

Thomalla versteht Bayern-Fans nicht

Anzeige

Doch egal, wie intensiv die Stimmung daheim war, Schalke hatte es ihr angetan. Daran änderten die Misserfolge der vergangenen Jahre auch nichts. Im Gegenteil. Auch deshalb äußert sie in der Doku ihr Unverständnis über die Sympathie von Zverev für den FC Bayern München. Die Fans des Rekordmeisters verstünde sie ohnehin nicht.

Die WochenMOPO 35/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Rassismus: „Ich habe jeden Tag Angst, meinen Sohn in die Schule zu schicken“

• Nach Tod von beliebtem Gastronom: „Wir machen weiter – für unseren Sohn“

• Hamburger Fotograf: Darum wurde ich zum Nacktmodell

• 32 Seiten Rätsel und Kultur: Ausblick auf die „Theaternacht“

• 16 Seiten Sport: HSV-Keeper spricht Klartext, Stimmung beim FC St. Pauli im Keller

„In Gelsenkirchen ist die Liebe unabhängig von Erfolg, bei Bayern ist es gekaufte Fanliebe, sage ich immer. Fünfzehntausendfacher Deutscher Meister oder was weiß ich nicht was. Champions League, Weltpokalsieger, und dann sind Leute aus Buxtehude auf einmal FC-Bayern-München-Fans“, stichelt Thomalla.

Anzeige

In Gelsenkirchen ist die Liebe unabhängig von Erfolg, bei Bayern ist es gekaufte Fanliebe, sage ich immer. Sophia Thomalla

Zverev, der gerade bei den US Open in New York spielt, bekommt in dem Zuge auch sein Fett weg, wenn er bei Toren des Rekordmeisters am Fernseher jubelt. „Das denke ich mir halt zu Hause dann auch mal, wenn der Herr dann jubelt, weil die Bayern am Wochenende irgendwie 5:0 gewonnen haben. Wo ich mir dann denke: Du bist gebürtiger Hamburger. Was soll der Stuss?“

2021 absolvierte Alexander Zverev ein Benefiz-Spiel im Bayern-Trikot. Imago/ULMER Pressebildagentur

Zverev fiebert mit dem FC Bayern – und hat Sympathien für den HSV

Anzeige

Der Olympiasieger ist seit Kindheitstagen Bayern-Fan, erklärte vor einigen Jahren mal in einem Interview auf der Website der Münchener: „Ich habe zwei Lieblingsvereine. International, auf dem ganz großen Niveau, ist es immer der FC Bayern gewesen. Mein erstes Trikot war vom FC Bayern, von Oliver Kahn damals.“

Ich habe zwei Lieblingsvereine. International, auf dem ganz großen Niveau, ist es immer der FC Bayern gewesen. Alexander Zverev

Seine Nummer zwei sei als gebürtiger Hamburger aber der HSV, auch wenn er seiner Zuneigung für den amtierenden Meister nicht das Wasser reichen könne: „Der FC Bayern ist für mich aber der größte Verein auf der Welt und auch der, den ich am meisten verfolge.“ Und das ganz zum Unverständnis von seiner Sophia.

Zverevs Liebe geht sogar so weit, dass er gerne mal ein Tennis-Match in der Allianz Arena absolvieren würde, wie er unlängst verriet. Ob Thomalla im Stadion dabei wäre?