„Geiler Moment!“ Ex-Bremer schockt Werder und sorgt für neue Bielefeld-Party

Arminia Bielefelds neuer Pokalheld Isaiah Young war völlig überwältigt. „Das war auf jeden Fall ein geiler Moment, einer der besten meiner Karriere“, sagte der Flügelspieler. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung hatte er in der Nachspielzeit (90.+3) vor der eigenen Fankurve das Erstrundenmatch gegen Werder Bremen (1:0) entschieden – und lässt die Arminen vom nächsten Pokalmärchen träumen.

Trainer Mitch Kniat freute sich „extrem“ für den eingewechselten Young. „Wir sind ihm sehr, sehr dankbar“, sagte der Erfolgscoach. Und sprach auch gleich eine Belohnung aus: Die Spieler bekämen zwei Tage frei – das „haben sie sich verdient“. An der ganz großen Pokalparty wird Young, der einst für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft von Werder gespielt hat, aber wohl nur kurz teilnehmen. Er sei nicht „so ein Party-Guy“, aber ein bisschen mit der Mannschaft gehe er nun schon feiern, sagte der US-Amerikaner. Und Kniat? Der wollte sich noch einen „Döner“ mit dem Trainerteam genehmigen.

Arminia-Kapitän Corboz hat mit Bielfeld schon einige Bundesligisten rausgeworfen

Pokalschreck Bielefeld hat nun im DFB-Pokal auf der Alm fünf Bundesligisten in Folge ausgeschaltet. „Der Überraschungseffekt ist weg“, sagte Arminia-Kapitän Mael Corboz. Außerdem stellte er klar, dass die Bielefelder gegen jeden Bundesligisten die „Underdogs“ seien, und mahnte: „Wir hatten auch letzte Saison einen Traumstart: Wir wissen alle, was danach passiert ist.“ Die Ostwestfalen hatten mit einer Formdelle zu kämpfen, sich aber im Saisonendspurt gefangen und den Zweitliga-Aufstieg perfekt gemacht.

Die schon wieder entfachte Euphorie in Bielefeld wollte Corboz nun nutzen: „Diese Welle wollen wir so lange wie möglich reiten.“ Die zweite Pokalrunde findet Ende Oktober statt. (sid/hen)